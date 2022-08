La stratégie américaine pour l'Afrique souligne les menaces de la Chine et de la Russie

"Les États-Unis ont un intérêt constant à ce que la région reste ouverte et accessible à tous, et à ce que les gouvernements et les populations soient en mesure de faire leurs propres choix politiques, conformément aux obligations internationales", indique le document de la Maison Blanche.

Il s'appuie sur un discours prononcé en novembre par le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui a d'abord exposé l'approche de l'administration Biden vis-à-vis de l'Afrique. Sa publication intervient alors que Blinken se trouve en Afrique du Sud et visite deux autres pays africains cette semaine.

En novembre, Blinken a déclaré que Washington devrait faire les choses différemment pour aider l'Afrique à répondre à ses besoins en matière d'infrastructures et qu'il était temps de cesser de traiter le continent comme un sujet de géopolitique et plutôt comme un acteur majeur à part entière.

Blinken a également appelé les dirigeants africains à se prémunir contre la montée de l'extrémisme, de l'autoritarisme et de la corruption.

Le nouveau document indique que, conformément à la stratégie de défense nationale américaine de 2022, le Pentagone s'engagera avec des partenaires africains "pour exposer et mettre en évidence les risques d'activités négatives de la RPC et de la Russie en Afrique", en désignant la Chine par les initiales de son nom officiel.

"Nous tirerons parti des institutions de défense civile et élargirons la coopération en matière de défense avec les partenaires stratégiques qui partagent nos valeurs et notre volonté de favoriser la paix et la stabilité dans le monde", indique le document.

Washington va également "revoir et réinvestir" dans les moyens de s'engager avec les armées africaines, notamment dans des programmes qui aident à renforcer les capacités institutionnelles, à combattre la corruption et à faire avancer les réformes.

"Des armées et autres forces de sécurité efficaces, légitimes et responsables sont essentielles pour soutenir des sociétés ouvertes, démocratiques et résilientes et pour contrer les menaces déstabilisantes, y compris en Afrique", indique le document.

Washington s'emploiera à renforcer les capacités africaines en matière de lutte contre le changement climatique et, avec les gouvernements et les organismes régionaux, notamment l'Union africaine, à soutenir les "accélérateurs" du développement durable, précise le document.

Ceux-ci comprennent la numérisation des services et des dossiers financiers, les investissements dans les systèmes de santé et l'amélioration des chaînes d'approvisionnement pour les produits de base essentiels.

Sur le front technologique, le document indique que Washington s'efforcera de garantir un accès abordable à Internet, tandis que l'Agence américaine pour le développement international cherchera à faciliter l'accès aux cours en ligne.

Le document indique que les alliés et partenaires des États-Unis en Europe, au Moyen-Orient et dans la région indo-pacifique considèrent que l'Afrique fait partie intégrante de leur sécurité nationale et s'engagent à travailler avec Washington.

La Chine, en revanche, voyait la région "comme une arène importante pour défier l'ordre international fondé sur des règles, promouvoir ses propres intérêts commerciaux et géopolitiques étroits, saper la transparence et l'ouverture, et affaiblir les relations des États-Unis avec les peuples et les gouvernements africains", selon le document.

La Russie considère l'Afrique comme "un environnement permissif pour les sociétés paraétatiques et les sociétés militaires privées, qui fomentent souvent l'instabilité pour des avantages stratégiques et financiers", ajoute le document.

L'Afrique a besoin de milliards de dollars par an pour les routes, les chemins de fer, les barrages et l'électricité et, au cours de la dernière décennie, elle a reçu des sommes énormes de la Chine, qui ne lie généralement pas l'argent à des conditions politiques ou liées aux droits.

Washington a caractérisé les prêts chinois comme étant prédateurs et menant à des pièges d'endettement potentiels, et s'est concentré sur la facilitation des investissements privés, mais les responsables reconnaissent qu'ils doivent faire plus pour accélérer l'aide.

L'administration Biden a été critiquée par certains comme étant inattentive à l'Afrique : une plainte courante à l'égard de la politique étrangère américaine, mais qui a résonné plus fort depuis que la Chine a approfondi ses racines politiques et économiques sur le continent.

Biden a cependant adopté un ton différent de celui de l'ancien président Donald Trump, qui a dénigré certaines nations africaines et interdit les voyages de six d'entre elles.