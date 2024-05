La Reserve Bank of India s'appuie davantage sur les interventions sur le marché des contrats à terme non livrables (NDF) pour limiter la volatilité de la roupie, car elles ont un impact moindre sur les réserves de change, ont déclaré deux sources familières avec la réflexion de la banque centrale.

La RBI a traditionnellement agi sur le marché local de gré à gré (OTC) pour maintenir la roupie stable. Le passage à des interventions sur le marché NDF intervient alors que la RBI cherche à préserver ses réserves de change tout en limitant la volatilité de la roupie.

La stabilité de la roupie est un facteur clé de l'afflux de capitaux étrangers. La RBI a pour politique déclarée de limiter la volatilité excessive, mais au cours des derniers mois, elle a déclaré qu'elle prévoyait de continuer à accroître ses réserves.

"La RBI a été très active dans les NDF. C'est un excellent outil de signalisation pour le marché et cela permet également de gérer la volatilité sans avoir d'impact direct sur les réserves de change", a déclaré la première source à Reuters.

Aucune des deux sources n'a souhaité être nommée en raison du caractère sensible de la question. La RBI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les ventes de dollars par la RBI sur le marché au comptant pour ralentir la dépréciation de la roupie peuvent absorber une grande partie des réserves, alors que les ventes sur le marché NDF ont un impact relativement marginal, ce qui en fait une option privilégiée, ont déclaré les sources.

Étant donné que les contreparties ne doivent régler que la différence entre le taux contractuel et les prix au comptant en vigueur dans les transactions NDF, l'impact sur les réserves de change de la banque centrale est plus faible que dans le cas d'un achat ou d'une vente pure et simple sur le marché au comptant de gré à gré.

La RBI peut influencer le marché au comptant local et donner le ton de la session du jour par le biais de l'intervention NDF, ont déclaré plusieurs traders avec lesquels Reuters s'est entretenu.

Par exemple, au plus fort des inquiétudes concernant la confrontation Iran-Israël, la RBI est intervenue sur le marché NDF avant l'ouverture du marché OTC local, assurant une ouverture relativement calme pour la roupie.

L'intervention de la RBI sur le marché des NDF est la plus active sur le marché à 1 mois, le plus liquide, ont indiqué les traders.

Bien que la RBI ne fournisse pas de ventilation des positions onshore par rapport aux positions offshore, l'encours net dans la tranche jusqu'à 1 mois peut être utilisé comme un indicateur de ses interventions.

L'encours global de la RBI dans ce segment a grimpé à près de 94 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023/24, contre environ 69 milliards de dollars en 2022/23 et 60 milliards de dollars en 2021/22, selon les dernières données du bulletin mensuel de la RBI.

La RBI continuera toutefois à acheter des dollars sur le marché au comptant chaque fois qu'il y a des entrées, car elle veut continuer à construire activement son stock de réserves, a déclaré la première source familière avec la pensée de la banque centrale.

Elle a acheté 13,25 milliards de dollars sur une base nette en mars, l'ajout mensuel le plus élevé depuis octobre 2020, selon son dernier bulletin mensuel.

"Les conditions du marché dictent si la RBI peut gérer les mouvements du marché avec des interventions NDF ou si elle doit aller sur le marché au comptant (onshore OTC) également", a déclaré la deuxième source.