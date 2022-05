La stratégie de la Chine consiste en un ordre fondé sur des règles, et non en une "nouvelle guerre froide", selon M. Blinken.

Washington n'essaiera pas de changer le système politique de la Chine, mais défendra le droit international et les institutions qui maintiennent la paix et la sécurité et rendent possible la coexistence des pays, a-t-il déclaré.

"Nous ne recherchons pas un conflit ou une nouvelle guerre froide. Au contraire, nous sommes déterminés à éviter l'un et l'autre", a déclaré M. Blinken lors du discours de 45 minutes prononcé à l'Université George Washington, qui a abordé les questions bilatérales les plus litigieuses.

Les relations entre les États-Unis et la Chine ont atteint leur niveau le plus bas depuis des décennies sous l'ancien président Donald Trump et se sont encore dégradées sous la présidence de Joe Biden, un démocrate qui a maintenu les tarifs douaniers élevés imposés par son prédécesseur républicain sur les produits chinois tout en cherchant à resserrer les liens avec les alliés pour contrer Pékin.

Dix-sept mois après le début de son administration, M. Biden a fait l'objet de critiques de la part des républicains et de certains observateurs de la politique étrangère pour n'avoir pas annoncé de stratégie officielle sur la Chine, deuxième économie mondiale et principal rival stratégique de Washington.

Les crises étrangères, notamment le retrait désordonné des États-Unis d'Afghanistan l'année dernière et la guerre de la Russie en Ukraine, ont créé des distractions pour M. Biden, qui a juré de ne pas laisser la Chine dépasser les États-Unis en tant que leader mondial sous sa direction.

Mais son administration a cherché à capitaliser sur la nouvelle solidarité avec les alliés stimulée par la crise ukrainienne et le partenariat "sans limites" que la Chine a annoncé avec Moscou quelques semaines seulement avant l'invasion de son voisin par la Russie le 24 février.

LE DÉFI LE PLUS SÉRIEUX À LONG TERME

M. Blinken a déclaré que la Chine représentait "le défi à long terme le plus sérieux pour l'ordre international".

Il a exposé les contours d'une stratégie visant à investir dans la compétitivité des États-Unis et à s'aligner sur les alliés et les partenaires pour concurrencer la Chine, qualifiant cette concurrence de "nôtre à perdre".

Il a déclaré que l'administration Biden était prête à accroître la communication directe avec Pékin sur toute une série de questions, et qu'elle "répondrait positivement" si les responsables chinois prenaient des mesures pour répondre aux préoccupations.

"Mais nous ne pouvons pas compter sur Pékin pour changer sa trajectoire. Nous allons donc façonner l'environnement stratégique autour de Pékin pour faire avancer notre vision d'un système international ouvert et inclusif", a-t-il déclaré.

En réponse, l'ambassade de Chine à Washington a déclaré que les États-Unis et la Chine partageaient "de vastes intérêts communs et un profond potentiel de coopération" et que "la concurrence ... ne devrait pas être utilisée pour définir l'image globale des relations entre la Chine et les États-Unis."

"La Chine et les États-Unis ont tous deux à gagner de la coopération et à perdre de la confrontation", a déclaré le porte-parole de l'ambassade, Liu Pengyu.

Il a fait état d'un sommet virtuel entre Biden et le président chinois Xi Jinping en novembre dernier et a déclaré que les relations étaient "à un carrefour critique".

"Nous espérons que la partie américaine travaillera avec la Chine pour mettre en œuvre avec sérieux l'accord commun conclu par les deux dirigeants pour améliorer la communication, gérer les différences et se concentrer sur la coopération", a-t-il déclaré.

RÉPRESSIF" ET "AGRESSIF".

Si M. Blinken a reconnu le travail acharné du peuple chinois pour la transformation économique historique de son pays au cours des quatre dernières décennies, il s'en est pris directement à Xi Jinping, en déclarant :

"Sous le président Xi, le parti communiste chinois au pouvoir est devenu plus répressif à l'intérieur et plus agressif à l'étranger."

Le discours de M. Blinken a coïncidé avec le début d'une vaste tournée du ministre chinois des affaires étrangères dans les pays insulaires du Pacifique, un front de plus en plus tendu dans la compétition pour l'influence entre Pékin et Washington.

Le discours a été reporté plus tôt en mai après que M. Blinken ait été testé positif au COVID-19 et fait suite à un mois de diplomatie américaine intensive axée sur l'Indo-Pacifique, y compris le premier voyage de M. Biden en tant que président dans la région.

M. Blinken a réitéré l'engagement des États-Unis à l'égard de la politique d'une seule Chine concernant Taïwan démocratique revendiquée par la Chine, même si M. Biden a déclaré plus tôt cette semaine que les États-Unis s'impliqueraient militairement si la Chine attaquait Taïwan.

Washington a longtemps eu une politique d'ambiguïté stratégique sur la question de savoir s'il défendrait militairement Taïwan, et M. Biden et ses assistants ont déclaré par la suite que ses remarques ne reflétaient pas un changement de politique.

En vertu de la politique d'une seule Chine, Washington reconnaît officiellement Pékin sur le plan diplomatique, bien qu'elle soit tenue par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre. M. Blinken a déclaré que cela restait inchangé et que Washington ne soutenait pas l'indépendance de Taïwan.

"Ce qui a changé, c'est la coercition croissante de Pékin, comme le fait d'essayer de couper les relations de Taïwan avec les pays du monde entier, et de l'empêcher de participer aux organisations internationales", a-t-il déclaré, qualifiant de "profondément déstabilisante" l'activité quasi quotidienne de l'armée chinoise près de l'île.