Le gouvernement portugais finalise un plan stratégique d'exploration des matières premières essentielles à la transition écologique, dans lequel le cuivre pourrait jouer un rôle plus important que le lithium, a déclaré lundi le ministre de l'environnement et de l'énergie.

Maria da Graca Carvalho a déclaré que le Portugal "dispose heureusement de nombreuses matières premières essentielles pour la transition verte, telles que le cuivre, qui est nécessaire pour les voitures électriques".

Le Portugal possède déjà la plus grande mine de cuivre de l'Union européenne, exploitée par la société Lundin Mining, basée à Toronto. Il produit également du lithium pour l'industrie de la céramique et possède d'importants gisements de lithium de qualité batterie qui sont en cours d'exploitation.

"Nous avons un grand potentiel d'exploration pour le cuivre, nous avons déjà une grande tradition et nous continuerons à investir", a-t-elle déclaré aux journalistes en marge d'une conférence.

"Si l'on considère les matières premières essentielles, il faut prendre en compte le lithium, mais ce n'est pas le seul, ni peut-être le plus important.

Elle a précisé que le plan stratégique devrait être présenté le 22 juillet.

"Sur la base de cette stratégie, nous définirons les zones de production des différentes matières premières critiques", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'"il pourrait y avoir de nouvelles concessions".

L'Europe vise à assurer une plus grande sécurité et à réduire la dépendance aux importations de pays tels que la Chine pour les matières essentielles à la transition verte.

Le précédent gouvernement portugais prévoyait de mettre aux enchères des licences de prospection de lithium dans six zones situées dans le nord et le centre du pays.

Toutefois, les préoccupations des groupes de protection de la nature et des communautés locales concernant l'impact environnemental et social de l'exploitation du lithium ont entraîné de nombreux retards dans la vente aux enchères, initialement prévue pour 2018.

Interrogé sur l'intention du nouveau gouvernement de procéder à la vente aux enchères de lithium, M. Carvalho a indiqué qu'il était nécessaire de consulter le plan stratégique final et de fonder toute décision sur des données scientifiques et techniques. (Reportage de Sergio Goncalves ; Rédaction d'Andrei Khalip et Jan Harvey)