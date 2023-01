La structure actuelle de la Fed a renforcé la confiance du public, selon George

Produit de compromis visant à équilibrer le contrôle central dans un système fédéral avec l'influence régionale, George a déclaré qu'il avait créé "des salles de conseil ... où un dirigeant syndical et un fabricant ; un banquier et un dirigeant d'organisme à but non lucratif ; un chef de tribu et un PDG du secteur de l'énergie, sont assis côte à côte".

"Pour un décideur de la Fed, ces discussions sont évidemment précieuses. Non seulement nos administrateurs fournissent une surveillance fiduciaire et des idées importantes sur les conditions économiques et financières, mais ils créent un niveau d'engagement et de compréhension qui n'existerait pas autrement", a déclaré George dans des remarques préparées à l'Exchequer Club de Washington.

Les remarques de Mme George devraient être ses dernières en tant que directrice de la Fed de Kansas City. Elle prendra sa retraite le 31 janvier après avoir eu 65 ans ce mois-ci, l'âge de la retraite obligatoire pour les présidents régionaux de la Fed.

Un remplaçant n'a pas encore été annoncé.

Mme George n'assistera pas à la réunion de politique de la Fed du 31 janvier et du 1er février, et son discours préparé n'a pas mis à jour son point de vue sur l'économie ou la politique monétaire.

Mme George a plutôt déclaré qu'elle s'exprimait "du point de vue d'un banquier central de carrière au cœur de la nation", quelqu'un qui a commencé en tant qu'examinateur bancaire et qui a atteint les rangs des décideurs de la Fed.

Mme George a cité des propositions lancées à l'occasion visant à réduire le nombre de banques régionales ou à faire des présidents de banque des personnes nommées pour des raisons politiques, comme le sont les membres du Conseil des gouverneurs de la Fed, qui compte sept membres.

Mais elle a déclaré qu'elle pensait que le système actuel renforçait l'isolation politique de la Fed lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions difficiles sur les taux d'intérêt, et qu'il lui permettait de rester plus proche des questions locales - comme le sort des banques communautaires, un domaine qui présente un intérêt particulier dans sa région du Midwest.

Lors d'une flambée d'inflation dans les années 1970 et 1980, "il est difficile d'imaginer un scénario dans lequel une banque centrale plus contrôlée politiquement aurait été disposée à prendre les mesures très difficiles et douloureuses qui se sont finalement avérées nécessaires pour rétablir la stabilité économique et des prix pour la nation", a-t-elle déclaré.

"Aujourd'hui, les États-Unis connaissent à nouveau une inflation élevée et la Réserve fédérale resserre agressivement sa politique monétaire. Et, une fois de plus, les avantages de l'indépendance de la banque centrale sont évidents."