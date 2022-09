La succession de Charles suscite des appels des Caraïbes à retirer le monarque comme chef d'État

Charles succède à sa mère, la reine Elizabeth, qui a régné pendant 70 ans et est décédée jeudi après-midi.

Le premier ministre de la Jamaïque a déclaré que le pays pleurerait Elizabeth, et son homologue d'Antigua-et-Barbuda a ordonné la mise en berne des drapeaux jusqu'au jour de son enterrement.

Mais dans certains milieux, des doutes subsistent quant au rôle qu'un monarque lointain devrait jouer au 21e siècle. Plus tôt cette année, certains dirigeants du Commonwealth ont exprimé leur malaise lors d'un sommet à Kigali, au Rwanda, à propos du passage de la direction du club des 54 nations d'Elizabeth à Charles.

En mars, une tournée de huit jours du prince William, désormais héritier du trône, et de son épouse Kate au Belize, en Jamaïque et aux Bahamas a été marquée par des appels à des paiements de réparation et à des excuses pour l'esclavage.

La Barbade, l'une des douze nations des Caraïbes membres du Commonwealth, a abandonné la reine comme chef d'État l'année dernière. La Jamaïque a signalé qu'elle pourrait bientôt faire de même, bien que toutes deux restent membres du Commonwealth.

Un sondage réalisé en août a montré que 56 % des Jamaïcains sont favorables au retrait du monarque britannique en tant que chef d'État.

Mikael Phillips, membre de l'opposition au parlement jamaïcain, a déposé en 2020 une motion en faveur de la destitution.

"J'espère, comme le Premier ministre l'a dit dans l'une de ses expressions, qu'il agira plus rapidement lorsqu'un nouveau monarque sera en place", a déclaré M. Phillips jeudi.

L'ancien premier ministre de Sainte-Lucie et désormais leader de l'opposition, Allen Chastanet, a déclaré à Reuters qu'il soutenait ce qu'il considérait comme un mouvement "général" vers le républicanisme dans son pays.

"Il est certain qu'à ce stade, je soutiendrais le fait de devenir une république", a-t-il déclaré.

Les activistes de la région ont déclaré que l'ascension de Charles sur le trône était également l'occasion de redoubler les appels aux réparations de l'esclavage.

Plus de 10 millions d'Africains ont été enchaînés dans le commerce d'esclaves de l'Atlantique par les nations européennes entre le 15e et le 19e siècle. Ceux qui ont survécu à ce voyage brutal ont été forcés de travailler dans des plantations dans les Caraïbes et les Amériques.

Bien que Charles n'ait pas mentionné les réparations dans son discours à la conférence de Kigali, il a exprimé sa tristesse face aux souffrances causées par l'esclavage.

"C'est la fin d'une ère où la monarchie maintient le statu quo des héritages du colonialisme", a déclaré le professeur Rosalea Hamilton, coordinatrice du Jamaica's Advocates Network, qui a protesté contre la visite royale.

Les petits-enfants de la reine ont la possibilité de mener la conversation sur les réparations, a ajouté Mme Hamilton.

"Il faudrait demander à la personne qui prendra la relève de permettre à la famille royale de verser des réparations aux Africains", a déclaré David Denny, secrétaire général du Mouvement caribéen pour la paix et l'intégration, depuis la Barbade.

"Nous devrions tous œuvrer à la suppression de la famille royale en tant que chef d'État de nos nations", a-t-il ajouté.