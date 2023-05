Le Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA) s'attend à recevoir 100 à 200 millions de dollars cette année de la part du gouvernement et la suppression des subventions sur les carburants augmenterait le montant des liquidités disponibles, a déclaré son directeur des investissements lors d'une table ronde à Londres mercredi.

Le nouveau président Bola Tinubu s'est engagé à supprimer les subventions sur les carburants, un avantage populaire mais coûteux qui a drainé des millions chaque année dans les caisses de l'État.

Kola Owodunni, directeur des investissements de la NSIA, a déclaré lors de la conférence du Sovereign Wealth Fund Institute à Londres que cette mesure contribuerait à renforcer les finances de la NSIA en permettant au gouvernement de percevoir davantage de recettes pétrolières.

Selon M. Owodunni, une grande partie des recettes excédentaires qui auraient été versées à la NSIA ces dernières années ont été consacrées aux subventions.

"Avec la suppression des subventions, nous nous attendons à recevoir plus d'argent", a-t-il déclaré.

M. Owodunni a indiqué que la NSIA avait reçu environ 50 millions de dollars l'année dernière, après n'avoir pratiquement rien reçu en 2021.

Au cours des huit dernières années, les finances du Nigéria ont été limitées par une myriade de défis auxquels est confrontée la nation la plus peuplée d'Afrique et le plus grand exportateur de pétrole, y compris quelques années de faibles prix du brut, des coûts de subvention élevés, la pandémie de COVID-19 et, récemment, le vol de pétrole qui a limité la production.

Toutefois, M. Owodunni a déclaré qu'ils obtenaient chaque année de l'argent destiné à des projets dans le cadre du fonds présidentiel pour les infrastructures. Il a ajouté que Tinubu, perçu comme plus favorable aux entreprises que son prédécesseur de tendance socialiste, améliorerait l'environnement d'investissement.

M. Owodunni a déclaré qu'une loi sur la réforme pétrolière signée par le président précédent, Muhammadu Buhari, en 2021, avait modifié la formule de calcul de ce que recevrait la NSIA. Elle a réservé un certain pourcentage d'argent basé sur le prix du pétrole, plutôt que la formule précédente, plus compliquée, qui incorporait les prix et la production.

La nouvelle formule entrera en vigueur progressivement, a déclaré M. Owodunni, au fur et à mesure que les entreprises ayant conclu des contrats de partage de la production avec le gouvernement passeront à la nouvelle loi à l'expiration de leurs contrats antérieurs. Une fois que tous les contrats pétroliers seront couverts par la nouvelle loi, il a déclaré que l'argent provenant de la NSIA augmenterait fortement.

"Nous nous attendons à une croissance exponentielle en 2024", a déclaré M. Owodunni.