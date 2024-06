Les investisseurs de portefeuille ont vendu des volumes record de pétrole la semaine dernière après que l'OPEP a surpris le marché en annonçant des plans d'augmentation de la production à partir du quatrième trimestre de 2024.

Les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont vendu l'équivalent de 194 millions de barils sur les six principaux contrats à terme et contrats d'option au cours des sept jours qui se sont achevés le 4 juin.

Les ventes de fonds ont été les plus rapides pour une semaine depuis au moins 2013, date à laquelle la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et ICE Futures Europe ont commencé à publier des données dans le format actuel.

Les ventes se sont écartées de plus de trois écarts types de la variation hebdomadaire moyenne, ce qui montre à quel point les investisseurs ont été surpris par l'annonce de l'augmentation de la production.

Les investisseurs ont vendu du Brent (-102 millions de barils), du NYMEX et de l'ICE WTI (-53 millions), du gasoil européen (-17 millions), du diesel américain (-15 millions) et de l'essence américaine (-6 millions).

Les ventes de brut en général et de Brent en particulier ont également été les plus rapides jamais enregistrées, les négociants ayant conclu que le marché du brut serait confortable pendant le reste de l'année et jusqu'en 2025.

Toutefois, les ventes massives de contrats sur les carburants raffinés indiquent que les investisseurs réagissaient également aux signes de tiédeur de la consommation et de gonflement des stocks d'essence et de diesel.

Les investisseurs sont devenus baissiers ou très baissiers à l'égard de tous les éléments du complexe pétrolier.

Livre des graphiques : Positions sur le pétrole et le gaz

Les positions pétrolières totales ont été ramenées à 208 millions de barils (1er percentile pour toutes les semaines depuis 2013), soit le niveau le plus bas depuis une semaine en décembre 2023 et avant cela en janvier 2016.

Les positions sur le Brent ont été ramenées à leur troisième niveau le plus bas jamais enregistré, avec seulement 46 millions de barils, contre 335 millions sept semaines plus tôt.

Les ventes intensives des fonds spéculatifs ont contribué à faire baisser les prix des contrats à terme à échéance du Brent à leur niveau le plus bas depuis quatre mois, le 4 juin.

Dans des discours ultérieurs et lors d'une réunion d'information en ligne destinée aux analystes pétroliers, les responsables de l'OPEP ont réaffirmé que l'augmentation prévue pouvait être "interrompue ou inversée en fonction des conditions du marché".

Le fait d'insister à nouveau sur la nature contingente de l'augmentation prévue semble avoir stabilisé le marché, les prix augmentant légèrement.

Mais la récente réunion du groupe restera dans les annales comme une "surprise OPEP" majeure, même si elle ne s'est pas déroulée comme les ministres l'avaient prévu.

GAZ NATUREL AMÉRICAIN

Les fonds spéculatifs sont devenus un peu plus prudents quant aux perspectives des prix du gaz américain la semaine dernière, après que les stocks soient restés obstinément élevés, ce qui a enlevé au marché une partie de son caractère haussier récent.

Les fonds ont vendu l'équivalent de 90 milliards de pieds cubes dans les deux principaux contrats à terme et contrats d'option liés aux prix du gaz au carrefour Henry en Louisiane au cours des sept jours se terminant le 4 juin.

Il s'agit de la première vente nette depuis cinq semaines, les fonds ayant ajouté plus de positions courtes baissières (114 milliards de pieds cubes) que de nouvelles positions longues (24 milliards de pieds cubes).

Néanmoins, la position longue nette de 791 milliards de pieds cubes (52e percentile pour toutes les semaines depuis 2010) est restée bien au-dessus de la récente position courte nette de 1 675 milliards de pieds cubes (3e percentile) à la mi-février.

Le 31 mai, les stocks de travail étaient les deuxièmes plus élevés jamais enregistrés pour cette période de l'année et dépassaient de 612 milliards de pieds cubes (+27 % ou 1,45 écart-type) la moyenne saisonnière des dix années précédentes.

Après avoir gonflé pendant la majeure partie de l'hiver 2023/24, l'excédent n'a pas augmenté depuis la mi-mars, ce qui encourage les investisseurs optimistes, mais il ne s'est pas encore réduit non plus, ce qui incite à la prudence.

- L'OPEP change de stratégie pour défendre sa part de marché (4 juin 2024)

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. Suivez son commentaire sur X https://twitter.com/JKempEnergy (Rédaction de David Evans)