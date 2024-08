Les producteurs pétrochimiques d'Europe et d'Asie sont en mode survie, car des années d'augmentation des capacités en Chine, le marché le plus important, et les coûts élevés de l'énergie en Europe ont pesé sur les marges pendant deux années consécutives, obligeant les entreprises à se consolider.

La faiblesse du secteur est inquiétante pour l'industrie pétrolière mondiale qui compte sur les produits pétrochimiques pour continuer à engranger des bénéfices alors que la demande de carburants pour les transports diminuera dans les années à venir en raison de la transition énergétique.

Les principaux producteurs d'Asie et d'Europe vendent des actifs, ferment de vieilles usines et modernisent leurs installations pour utiliser des matières premières moins chères telles que l'éthane au lieu du naphta afin de réduire les coûts, selon les cadres et les analystes de l'industrie.

Les producteurs devront continuer à consolider leurs capacités de production d'éthylène et de propylène, car l'offre excédentaire devrait persister pendant des années, de nouvelles usines continuant à être mises en service au Moyen-Orient et en Chine, alors même que l'économie chinoise s'essouffle.

L'éthylène et le propylène, produits à partir de produits pétroliers, sont des matières premières de base pour la fabrication de plastiques, de produits chimiques industriels et de produits pharmaceutiques largement utilisés dans la vie quotidienne.

Le cabinet de conseil Wood Mackenzie estime qu'environ 24 % de la capacité pétrochimique mondiale risque de fermer définitivement d'ici à 2028 en raison de la faiblesse des marges.

"Nous nous attendons à ce que la rationalisation en Europe et en Asie se poursuive au cours de ce cycle", a déclaré Eren Cetinkaya, associé chez McKinsey & Company. Il prévoit que le ralentissement actuel durera plus longtemps que les cinq à sept années habituelles en raison d'une augmentation prolongée de la capacité, en particulier en Chine.

Les producteurs asiatiques sont confrontés aux perspectives les plus difficiles, l'offre excédentaire étant susceptible de persister car il est peu probable que certaines entreprises réduisent la production de nouvelles unités et usines intégrées à des opérations plus vastes.

"Depuis 2022, cependant, une série de facteurs ont rendu l'environnement commercial plus difficile, y compris la baisse de la demande intérieure, ainsi qu'une offre excédentaire drastique en raison de nouvelles installations de production lancées en Chine et dans d'autres parties de l'Asie", a déclaré Mitsui Chemicals dans un communiqué en avril.

Les marges de production de propylène en Asie devraient passer dans le rouge cette année, avec des pertes moyennes d'environ 20 dollars par tonne métrique, selon le cabinet de conseil Wood Mackenzie.

En Europe, les marges bénéficiaires devraient augmenter par rapport à l'année dernière pour atteindre près de 300 dollars la tonne en 2024, mais ce chiffre est inférieur de 30 % à celui d'il y a deux ans.

En revanche, les marges sur le propylène aux États-Unis devraient augmenter de 25 % pour atteindre environ 450 dollars la tonne en 2024. Les producteurs américains sont à l'abri du resserrement des marges grâce à une offre abondante de matières premières nationales dérivées de liquides de gaz naturel moins chers, comme l'éthane, a déclaré Kai Sen Chong, analyste chez WoodMac.

LES PRODUCTEURS ASIATIQUES À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX MARCHÉS

En Asie, la société taïwanaise Formosa Petrochemical a fermé deux de ses trois craqueurs de naphta pendant un an, tandis que la société malaisienne PRefChem, un partenariat entre Petronas et Saudi Aramco, a fermé son craqueur depuis le début de l'année.

Toutefois, les producteurs de Corée du Sud et de Malaisie maintiennent des taux d'exploitation élevés malgré les pertes, car leurs usines sont intégrées aux raffineries de pétrole. Cela les empêche de fermer ou de vendre des unités pétrochimiques déficitaires sans affecter la production d'autres produits, selon des sources industrielles.

"Les portefeuilles de la plupart des entreprises sont intégrés et équilibrés. Si vous voulez les consolider, vous devez soit tuer les forces d'une entreprise, soit vous débarrasser des forces de l'autre entreprise", a déclaré un responsable d'un grand raffineur intégré sud-coréen géré par l'État.

"Mais je ne pense pas qu'il sera facile pour les entreprises coréennes de le faire sans gains clairs", a déclaré ce responsable, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat.

Face à l'augmentation de la production et des exportations du Moyen-Orient, de la Chine et des États-Unis, les entreprises explorent des marchés en expansion tels que l'Inde, l'Indonésie et le Viêt Nam pour écouler leurs excédents.

Navanit Narayan, directeur général de Haldia Petrochemicals en Inde, a déclaré à Reuters que la diminution des ajouts de capacité et l'appétit croissant pour les polymères et les produits chimiques feraient de l'Inde l'un des marchés les plus attrayants au niveau mondial.

Outre la recherche de nouveaux débouchés, les fabricants pétrochimiques japonais et sud-coréens explorent des projets de niche pour augmenter leurs marges en produisant des plastiques à faible teneur en carbone et recyclables qui pourraient atteindre des prix plus élevés à mesure que la demande de produits plus écologiques augmente.

Mitsubishi Corp collabore avec la société finlandaise Neste pour développer des produits chimiques et des plastiques renouvelables. Sumitomo Chemical souhaite fabriquer des produits utilisant la technologie de recyclage du polyméthacrylate de méthyle pour fabriquer des plastiques contenant moins de carbone que les produits traditionnels.

LA CONSOLIDATION EN EUROPE S'ACCÉLÈRE

La consolidation est en cours en Europe, où Saudi Arabian Basic Industries Corp (SABIC) et Exxon Mobil Corp ont annoncé leur intention de fermer définitivement certaines usines en raison des coûts élevés.

SABIC réaménage également des installations en Europe et au Royaume-Uni pour traiter davantage d'éthane, qui est moins cher que le naphta, a déclaré Olivier Gérard Thorel, vice-président exécutif de SABIC pour les produits chimiques, à Reuters en mai.

L'éthane, dont le prix est lié à celui du gaz naturel, est généralement moins cher que le naphta produit à partir du pétrole. SABIC possède des craqueurs à alimentation flexible qui peuvent utiliser du naphta, de l'éthane et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme matières premières.

Selon M. Chong de WoodMac, ce changement est principalement dû aux coûts élevés de l'énergie et de la production, ainsi qu'à la faiblesse de la demande dans la région en raison de la faible croissance économique de ces dernières années.

Le géant LyondellBasell, basé à Houston, qui a vendu ses actifs pétrochimiques américains en mai, a déclaré qu'il explorait toutes les options en Europe, lorsque Reuters lui a demandé s'il prévoyait de se retirer de l'activité pétrochimique à court terme.

"Les conditions du marché en Europe devraient être difficiles à long terme", a déclaré un porte-parole de la société.