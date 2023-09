Selon l'ICMA, l'organisme professionnel, les investisseurs devront effectuer plus fréquemment des transactions de plus petite taille sur les marchés européens des obligations d'État cette année, dans un contexte de baisse de la liquidité alors que les marchés s'adaptent à une politique monétaire nettement plus stricte.

Les obligations d'État, qui sont les actifs les plus sûrs sur lesquels reposent les marchés financiers, sont censées être achetées et vendues facilement, mais elles sont devenues beaucoup plus volatiles depuis l'année dernière, alors qu'elles digèrent le fait que les banques centrales ont relevé leurs taux d'intérêt au rythme le plus rapide depuis des décennies et qu'elles réduisent progressivement leurs énormes stocks d'obligations.

La taille médiane des transactions a chuté de 45 % pour les obligations d'État britanniques, de 50 % pour les allemandes et de 58 % pour les italiennes au cours du premier semestre de cette année par rapport à la même période en 2022, selon les données de l'International Capital Markets Association, qui couvre plus de 80 % des transactions obligataires déclarées dans l'Union européenne et en Grande-Bretagne.

La taille moyenne des transactions a également baissé, de 37 % en Allemagne et de 22 % en Italie et en Grande-Bretagne, selon le rapport que l'ICMA a commencé à publier il y a un an.

Alors que la taille moyenne des transactions individuelles a baissé, le nombre de transactions a augmenté de manière significative, de 54 % en Grande-Bretagne, de 45 % en Allemagne et de 24 % en Italie.

"Certains membres nous disent qu'il est de plus en plus difficile d'exécuter des blocs de transactions importants", a déclaré à Reuters Simone Bruno, analyste de données à l'ICMA.

"En conséquence, de plus en plus de transactions sont exécutées en plus petites quantités", a ajouté M. Bruno.

Les investisseurs ont également déclaré que l'incertitude entourant les perspectives macroéconomiques et la politique des banques centrales cette année les a rendus réticents à prendre autant de risques que par le passé, ce qui les a amenés à prendre des positions plus petites.

En ce qui concerne les bons du Trésor américain, la taille médiane des transactions suivies par l'ICMA est restée inchangée, la taille moyenne des transactions a augmenté de 14 %, tandis que le nombre de transactions a progressé de 7 %.