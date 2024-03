Le cheptel porcin chinois restera excédentaire cette année malgré les nouveaux objectifs du gouvernement visant à maîtriser l'offre excédentaire, ont déclaré des responsables de l'industrie, alors que le plus grand éleveur de porcs au monde s'efforce de se redresser après des prix du porc au plus bas depuis plusieurs années.

Les entreprises porcines chinoises ont vendu des exploitations et des participations l'année dernière pour se procurer des liquidités, après qu'une campagne d'expansion agressive a entraîné une chute des prix du porc, une explosion de la dette et des pertes croissantes lorsque la demande s'est ralentie.

Pékin a donc abaissé l'objectif national de rétention normale des truies reproductrices de 41 millions à 39 millions afin de contrôler l'expansion de la capacité de production du pays.

Mais des truies de plus en plus productives et la réticence des entreprises à déstocker maintiendront la taille des troupeaux à des niveaux élevés et les prix à un niveau bas.

"Nous allons devoir continuer à réduire le cheptel de truies [...]. Objectivement, 39 millions de truies conduiront encore à un excédent, le taux de déclin n'est toujours pas suffisant", a déclaré à Reuters un responsable d'une grande entreprise d'élevage. Il a refusé d'être nommé en raison du caractère sensible de la question.

Le responsable a déclaré que son entreprise vendrait davantage d'exploitations cette année, en particulier celles qui sont sujettes à des épidémies de peste porcine africaine, dans le cadre de mesures continues de réduction des coûts.

"Nous avons un excédent d'exploitations porcines par rapport au nombre de porcs que nous devons élever", a-t-il déclaré.

Le rythme de réduction de la capacité de l'industrie devrait également être lent, car les entreprises s'accrochent et attendent l'effondrement des prix après avoir réalisé de lourds investissements.

"La capacité de production globale est relativement faible et le marché du porc sera confronté au risque de fluctuations progressives dans le processus de rebond", a déclaré lors d'une conférence Alice Xuan, vice-directrice du département de l'élevage et de l'alimentation animale de la société de conseil en agroalimentaire JCI, basée à Shanghai.

Elle a déclaré que le nombre cible de truies reproductrices devait être encore réduit, idéalement à 35 millions de têtes.

JCI a estimé la production porcine de la Chine en 2024 à 717 millions de porcs, soit une baisse par rapport aux 727 millions de porcs de l'année dernière.

Les contrats à terme sur le porc les plus actifs de Dalian, qui sont en baisse depuis qu'ils ont commencé à être négociés en 2021, ont plongé de 37 % en 2023. Il a augmenté de 4,7 % depuis le début de l'année.

Le marché du porc est en train de passer d'un marché baissier à un marché haussier, la consommation et les prix augmentant lentement, mais la situation ne sera claire qu'à la fin du mois de juin, a déclaré M. Xuan. (Reportage de Mei Mei Chu ; édition de David Evans)