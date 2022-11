La taxe exceptionnelle espagnole sur les banques et les entreprises énergétiques franchit le premier obstacle

Certains partis des régions du nord de l'Espagne, où les entreprises énergétiques et les banques sont très présentes, avaient déjà décroché avant le vote une exemption des activités nationales réglementées et des opérations étrangères des grandes entreprises énergétiques.

Plusieurs entreprises énergétiques avaient menacé de poursuivre le gouvernement en justice si la taxe de 1,2 % sur les ventes des compagnies d'électricité était approuvée dans sa forme initiale.

Initialement, les taxes devaient permettre de récolter 7 milliards d'euros en 2023 et 2024 pour aider les ménages à faire face aux pressions du coût de la vie.

La proposition, adoptée par 186 voix pour, 152 contre et 10 abstentions, va maintenant être envoyée au Sénat où elle pourrait être approuvée si la chambre haute n'ajoute pas d'amendements.

Si les partis au Sénat introduisent des changements supplémentaires, la chambre basse, ou Congrès, devra en débattre à nouveau.

Une source gouvernementale a déclaré qu'en raison des derniers changements apportés au projet de loi, les 4 milliards d'euros qu'il visait initialement à lever pourraient être réduits d'environ 500 millions d'euros.

Plus tôt ce mois-ci, la taxe bancaire a également été modifiée pour imposer des prélèvements sur les unités locales des créanciers étrangers après que la BCE ait averti dans un avis non contraignant que la proposition pourrait fausser la concurrence sur le marché et nuire à l'égalité des conditions de concurrence.