La tech qui cache la forêt

Le millésime 2020 du mois d'août, dont les annales montrent qu'il est le mois le plus défavorable en bourse, ne viendra pas renforcer cette statistique, sauf cataclysme de dernière minute. Les marchés restent résolument optimistes avant la rentrée la plus singulière depuis un bon moment. Le moteur technologique tourne à plein régime et donne lieu à une situation assez inédite à ma connaissance, du moins dans son intensité et sa rapidité. Le différentiel de performance entre le Nasdaq 100 et le Russell 2000 (l'indice des valeurs moyennes américaines) atteint presque exactement 40% en 2020, car le premier gagne 34,2% et le second perd 5,8%.

Mieux vaut donc être bien placé pour réellement gagner de l'argent en bourse cette année. Très bien placé même si l'on tient compte de la démonstration qui suit. Depuis le début du mois d'août, 43% des gains du S&P 500 ont été générés par quatre valeurs : Apple, Microsoft, Nvidia et Amazon.com (dont 27% pour la seule action Apple), lesquelles pèsent 18,3% de l'indice (les calculs ont été réalisés par The Bear Trap). J'ai souvent discuté cette question au cours des derniers mois, mais force est de constater que c'est toujours un sujet d'actualité. Cette situation a évidemment de nombreuses conséquences, mais en particulier celle d'introduire un biais d'optimisme économique général alors que seule une certaine aristocratie cotée profite réellement de la situation.

Notez qu'en France, la question ne se pose pas vraiment en des termes identiques en bourse : toutes proportions gardées, le CAC40, avec ses -15,6% depuis le 1er janvier, sous-performe le CAC Mid & Small (-12,5%). Mais cocorico, il existe un indice CAC Technology. Pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ai découvert ce matin. Et cet indice affiche une hausse de 7% depuis le 1er janvier (il compte 56 valeurs mais 67% du poids est réparti sur Dassault Systèmes, Capgemini, STMicroelectronics et Atos,et certains valeurs qui semblent adaptées comme Ubisoft ou Worldline en sont absentes). Ce n'est pas la tech américaine, mais c'est toujours mieux que la moyenne.

A Berlin, les partis de la coalition gouvernementale se sont entendus sur la prolongation des mesures d'amortissement de la crise du coronavirus, en particulier sur le chômage partiel. C'est une bonne nouvelle pour l'économie européenne en général. Aux Etats-Unis, la convention républicaine s'est poursuivie sans événement particulièrement marquant. Sur le front de la Covid-19, les Etats restent sur le qui-vive avant la rentrée. Les marchés attendent la grand-messe annuelle des banquiers centraux, Jackson Hole, ou plutôt le discours que doit prononcer le patron de la Fed Jerome Powell demain.

Le CAC40 perdait 0,15% sur les 5000 points peu après l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

Les indices de confiance français d'août précèderont les commandes de biens durables (14h30) et les stocks pétroliers hebdomadaires (16h00) aux Etats-Unis.

La paire euro / dollar évolue peu à 1,1811 USD. L'once d'or perd du terrain à 1924 USD. Le pétrole a rebondi hier sur fond de crainte de restrictions de production liées à la saison des tempêtes tropicales, avec un WTI à 43,34 USD et un Brent à 46 USD. Le T-Bond affiche un rendement en hausse à 0,71% sur 10 ans. Le Bitcoin est remonté à 11 376 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adecco : RBC relève son objectif de cours de 55 à 57 CHF.

Bunzl : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2900 à 3000 GBp.

Dassault Systèmes : Wolfe Research démarre le suivi à sousperformance en visant 138 EUR.

Inchcape : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 594,70 GBp.

Genmab : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2400 à 2800 DKK.

Qiagen : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 41,50 à 46 EUR.

Salvatore Ferragamo : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 11 à 15 EUR.

Signature Aviation : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 266,70 GBp.

U-Blox : Research Partners réduit son objectif de cours de 70 à 60 CHF.

VAT Group : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 165 CHF.

Vifor Pharma : Deutsche Bank réduit son objectif de cours de 160 à 150 CHF.

WH Smith : Goldman Sachs reprend le suivi à l'achat en visant 1500 GBp.

L’actualité des sociétés

En France

Le suspense reste entier au sujet du rachat de Tiffany par LVMH, les analystes estimant toutefois que l'opération devrait se concrétiser, mais que le prix final reste incertain. Eiffage a décroché, en groupement, le contrat de construction du nouveau siège de la RTBF en Belgique, pour 100 M€, dont 40% pour le français. Free (Iliad) a signé avec Mediapro pour la distribution de la chaîne Telefoot à ses abonnés Freebox ADSL et Fibre, pour les saisons 2020/2021 à 2023/2024. JCDecaux remporte un contrat d’une durée de 20 ans pour l’exploitation de 140 horloges digitales dans la ville de Campinas au Brésil. IT Link a mieux résisté que prévu au premier semestre 2020, qui se solde par une contraction de 4% des revenus à 23,96 M€, contre -8% redouté, alors que le management envisage un retour au niveau d'avant crise en fin d'année. Voltalia vend un projet éolien prêt à construire de 28 MW au Brésil à Tora. Kion s'appuie sur la solution de réalité virtuelle d'ESI Group pour accélérer le développement de ses produits. Archos négocie la restructuration de sa dette de 6 M€ avec la BEI.

Dans le monde

Elekta : le Suédois a réalisé un Ebit en hausse de 42% au second trimestre, malgré des revenus en retrait, largement supérieur aux attentes. La Covid a réduit les ventes et dopé les bénéfices du fabricant d'équipements médicaux.

Emmi AG : l'entreprise suisse a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 6,6% à 1,773 MdCHF au 1 er semestre, pour un Ebit en hausse de 6,4%. Sur l'exercice entier, la prudence domine, avec un objectif de croissance organique réduit entre 0,5 et 1,5% et une prévision d'Ebit de 255 à 265 MCHF confirmée, mais jugée ambitieuse, et plutôt centrée sur le bas de fourchette.

semestre, pour un Ebit en hausse de 6,4%. Sur l'exercice entier, la prudence domine, avec un objectif de croissance organique réduit entre 0,5 et 1,5% et une prévision d'Ebit de 255 à 265 MCHF confirmée, mais jugée ambitieuse, et plutôt centrée sur le bas de fourchette. Hewlett Packard Enterprise : les prévisions annuelles sont meilleures que prévu, ce qui vaut au titre un gain de l'ordre de 3% post-séance à Wall Street.

Intuit : 6% de gains en soirée après de beaux résultats sur la période close le 31 juillet. Le groupe confirme son statut d'acteur indispensable dans le processus fiscal des PME américaines.

Salesforce : le titre flambe après la clôture après de très bon résultats. La société avait appris hier son arrivée au sein du prestigieux Dow Jones le 31 août prochain. Un "dépassement énorme" des prévisions, souligne Jefferies (achat, objectif relevé de 235 à 285 USD).

Toll Brothers : les résultats sont sous pression mais le titre réagit plutôt bien après la séance, grâce à des perspectives qui s'améliorent.

Chez McDonald's, l'enquête sur les relations amoureuses de l'ancien CEO s'étend pour déterminer si d'autres "comportements inappropriés" n'ont pas été couverts. Le département américain de la justice accuse Teva Pharmaceutical USA de cartel dans trois affaires de médicaments génériques. Facebook News s'étend, notamment en France, et promet des revenus à des médias internationaux. American Airlines pourrait supprimer 19 000 postes de plus en l'absence d'aide publique additionnelle. Costa Croisières (Carnival) va tester chaque passager avant d'embarquer dans ses navires. Solvay place un emprunt obligataire hybride perpétuel de 500 M€. Palantir arrive sur le NYSE par cotation directe. Un contrat de 92 M€ pour Stadler Rail.

Ça publie. Royal Bank of Canada, Recruit Holdings, Splunk, Polymetal, Eiffage, Ambu, Aroundtown, Emmi AG, Elekta, Encavis, Ramsay Générale de Santé…

