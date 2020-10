La tech se rebiffe

Ce weekend sur les ondes d'une grande radio nationale, une émission dédiée aux médias se demandait si le journalisme doit forcément être anxiogène. J'ai bien peur que la réponse ne soit oui, du moins s'il s'agit d'être lu en masse. En tout cas, l'avalanche de dépêches, articles, brèves, analyses et autres tribunes négatives n'a pas l'air d'entamer l'optimisme affiché par les investisseurs, qui a quelque chose de magique. Ou plutôt les optimismes. Depuis mars dernier, les financiers ont alimenté leurs espoirs successivement et à peu près dans l'ordre avec la perspective d'une reprise économique rapide, une extinction du coronavirus, l'arrivée d'un vaccin puis le vote d'un nouveau plan de soutien aux Etats-Unis. Espoirs plutôt déçus pour l'instant, mais suffisants pour entretenir la flamme.

Les marchés se sont trouvés une nouvelle poire pour la soif depuis quelques jours : ce seront les résultats du 3e trimestre, qui commencent à affluer à partir d'aujourd'hui des deux côtés de l'Atlantique. Il y en aura pour tous les goûts. Beaucoup de banques, des compagnies aériennes, du luxe et de la santé, comme vous le verrez un peu plus bas. Pas encore de star américaine du numérique – c'est pour la semaine suivante – mais en guise de mise en bouche aujourd'hui une conférence d'Apple pour présenter ses premiers iPhone 5G. Le titre Apple qui a d'ailleurs retrouvé le feu des projecteurs hier en clôturant sur un gain de plus de 6%, qui fait penser que le syndrome "FOMO" des investisseurs, c’est-à-dire la peur de rater le bon wagon, joue encore à plein. Une analyste pointait aussi du doigt le retour en grâce des actions "restez chez vous", après une courte période au purgatoire.

Puisque nous avons abordé le thème des publications d'entreprises, jetons un coup d'œil à ce qui nous attend d'ici la fin de la semaine, sous forme de chiffres :

30. Comme le nombre de sociétés du S&P500 qui vont publier leurs résultats trimestriels cette semaine. De Johnson & Johnson pour la plus grosse à United Continental pour la plus petite (et probablement la plus secouée).

17. Comme le nombre de valeurs financières parmi les 30 sociétés du S&P500 précitées, de JPMorgan Chase pour la plus grosse à E*Trade pour la plus petite (E*Trade est en voie de rachat par Morgan Stanley, qui publie aussi cette semaine).

22. Comme le nombre de sociétés du STOXX Europe 600 qui vont publier leurs chiffres trimestriels cette semaine. De Roche Holding pour la plus grosse à Entra ASA pour la plus petite.

4. Comme le nombre de très grosses capitalisations européennes parmi les 22 précitées : ASML, Roche, LVMH et Rio Tinto.

Le CAC40 perdait 0,19% à 4969 points peu après l'ouverture, car les "futures" aux États-Unis sont repassés dans le rouge, en partie à cause de l'alerte sur l'essai clinique mené par J&J sur son vaccin Covid-19. Le laboratoire américain publiera d'ailleurs ses comptes à la mi-journée, avec JPMorgan Chase, Citigroup et BlackRock, ce qui fournira les premières tendances sur la teneur des résultats du 3e trimestre et sur les perspectives des entreprises pour la fin de l'année.

Les temps forts économiques du jour

La journée de mardi sera plus étoffée que celle de lundi en données macroéconomiques, notamment avec l'inflation allemande de septembre et les chiffres de l'emploi britannique (8h00), puis surtout le sondage ZEW de confiance des milieux financiers allemands (11h00) et l'inflation américaine de septembre (14h30). Tôt ce matin, la Chine a fait état de chiffres du commerce extérieur moins favorables que prévu en septembre.

L'euro est repassé sous la barre de 1,18 USD. L'once d'or perd un peu de terrain à 1911 USD. Le pétrole aussi, à 41,74 USD le Brent et 39,45 USD le WTI. Le T-Bond offre un rendement de 0,76% sur 10 ans. Le Bitcoin s'échange non loin des 11 500 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adecco : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 58 CHF.

Airbus : J.P. Morgan passe de neutre à sousperformance.

Beiersdorf : Bernstein démarre le suivi à surperformance en visant 120 EUR.

BMW : Commerzbank passe d'acheter à conserver en visant 68 EUR.

Danone : Bernstein démarre le suivi à sousperformance en visant 53 EUR.

Emmi : Credit Suisse passe de surperformance à neutre en visant 920 CHF.

Henkel : Bernstein démarre le suivi à sousperformance en visant 74 EUR.

L'Oréal : Bernstein démarre le suivi à surperformance en visant 340 EUR.

Lindt : Bernstein démarre le suivi à surperformance en visant 95 000 CHF.

Nestlé : Bernstein démarre le suivi à surperformance en visant 120 CHF.

Nexans : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 56,50 à 52,70 EUR.

Orkla : Bernstein démarre le suivi à la performance de marché en visant 90 NOK.

Petrofac : Exane BNP Paribas passe de surperformance à neutre en visant 135 GBp.

Saipem : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 2,10 à 1,70 EUR.

SBM Offshore : Exane BNP Paribas démarre le suivi à surperformance en visant 20 EUR.

Simcorp : SEB Equities passe de conserver à vendre en visant 775 DKK.

TeamViewer : Commerzbank passe de neutre achat avec un objectif de cours relevé de 45 à 53 EUR.

TechnipFMC : Jefferies passe de sousperformance à conserver avec un objectif de cours relevé de 5 à 6 EUR.

Unilever : Bernstein démarre le suivi à sousperformance en visant 4300 GBp.

Worldline : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 92 à 110 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Syndicats et direction d'Airbus ont signé un accord qui doit permettre d'éviter des licenciements secs en France sur les 5.000 suppressions de postes annoncées fin juin. Unibail-Rodamco-Westfield vend un immeuble à Issy-Les-Moulineaux pour 620 M€. Sanofi publie de nouvelles données favorables à Dupixent. Verallia nomme Nathalie Delbreuve directrice financière. JCDecaux atteindra la neutralité carbone dès 2021 en France. Bonne nouvelle pour Inventiva, qui reçoit de la FDA le statut de "thérapie de rupture" pour lanifibranor dans la NASH. OSE Immunotherapeutics obtient un brevet en Europe protégeant son immunothérapie FR104. EOS imaging installe sa première EOSEdge en Australie. Focus Home Interactive collabore avec le studio Douze-Dixièmes sur un titre à venir en fin d'année. Nacon dévoile une gamme d'accessoires dédiée à la Xbox. Installux vend se sépare de Roche Habitat, sa division stores et pergolas. Texen (PSB Industries) s'équipe chez Roctool.

Frey, Europlasma, Upergy et Energisme ont publié leurs comptes.

Dans le monde

L'étude clinique de Johnson & Johnson sur son vaccin Covid-19 mise en pause à cause d'un problème sur un patient. Apple dévoile donc ses iPhones 5G aujourd'hui, pendant qu'Amazon.com lance pour deux jours sa grande braderie. The Walt Disney Company se réorganise en trois activités (studios, divertissement général et sports), servis par une branche distribution et commercialisation globale. Airbnb viserait une valorisation de 30 Mds$ pour son introduction en bourse. La fintech Revolut souhaite demander une licence bancaire aux Etats-Unis, selon CNBC. Ceconomy va dépasser les attentes sur son exercice 2019/2020. Roche renforce son arsenal de test Covid-19. Kahoot! Obtient 215 M$ d'un placement privé réservé à un affilié de SoftBank, à 46 NOK l'action. Nestlé détient 84% d'Aimmune après son OPA.

Ça publie. Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Citigroup, BlackRock, Fastenal, Delta Air Lines, Demant, Gerresheimer, Fagron, Esker…

Lectures