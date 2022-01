La technologie entraîne les actions indiennes à la baisse alors que la hausse des rendements américains frappe les actions mondiales

Les actions indiennes ont chuté mercredi, avec les valeurs technologiques en tête, alors que les pairs asiatiques ont glissé après que les rendements du Trésor américain aient atteint des sommets de deux ans, bien que les gains du créancier non bancaire Bajaj Finance après de solides résultats aient bouché les pertes.

L'indice NSE Nifty 50 était en baisse de 0,24% à 18.070,45 à 0352 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex était en baisse de 0,24% à 61.607,02.

L'indice Nifty IT a été le plus touché parmi les sous-indices, chutant de 1,6 % pour atteindre son plus bas niveau depuis fin décembre. Infosys, l'un des principaux acteurs du secteur informatique, a perdu 1,7 %.

Le créancier Bajaj Finance a gagné jusqu'à 3 % après avoir annoncé une hausse de son bénéfice trimestriel.

Les marchés boursiers asiatiques ont été effrayés mercredi par la vente des valeurs technologiques mondiales pendant la nuit, les investisseurs s'inquiétant de l'inflation et se préparant à un resserrement de la politique monétaire américaine. (Reportage de Chris Thomas à Bengaluru)