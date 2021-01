La technologie reprend le pouvoir

Le yo-yo a continué hier pour les valeurs européennes, à l'image d'un CAC40 qui a perdu 0,67%, après avoir gagné du terrain la veille et en avoir perdu l'avant-veille. L'indice parisien reste aimanté par la zone des 5600 points, dont il a le plus grand mal à se détacher depuis quelques semaines. Aux Etats-Unis, une tendance un peu plus claire se dessine avec le retour en grâce des valeurs technologiques. Enfin si l'on peut considérer qu'elles étaient vraiment tombées en disgrâce. Cela permet en tout cas au Nasdaq d'afficher trois séances consécutives de hausse et de dépasser ses concurrents généralistes comme le S&P500 par rapport au 1er janvier.

Les observateurs attentifs n'auront pas manqué de noter que la dynamique du Nasdaq s'appuie davantage sur les seconds couteaux que sur les champions comme Apple, Microsoft ou Amazon.com. D'ailleurs à ce propos, Tesla continue à affoler les compteurs avec un gain de près de 20% depuis le 1er janvier et une capitalisation qui avoisine 844 Mds$. De quoi ravir à Facebook, dont le titre a stagné, la place de 5e plus grosse capitalisation américaine. Comment faut-il baptiser le nouveau quintet-phare Apple / Microsoft / Amazon / Google / Tesla aux Etats-Unis ? TAGAM peut-être ? En tout cas Tesla passe toujours clairement pour une valeur technologique et pas une valeur automobile. Certains parient que cela restera le cas ad vitam aeternam, d'autres qu'un choc de réalité va ramener l'entreprise sur des niveaux de valorisation plus en phase avec son industrie.

Cette orgie de techno-milliards est une bonne occasion d'aborder la question de la diversification. Est-on suffisamment diversifié quand on est exposé à la fois au S&P 500 et au Nasdaq 100 ? Le choix de ces deux indices n'est pas anodin puisque c'est une question qui revient souvent chez nos lecteurs depuis que les ETF permettent d'accéder à ces marchés à des conditions tarifaires très intéressantes. Et la réponse est non. Il suffit de se rendre sur la composition des deux indices pour s'en persuader. Les six plus grosses positions du S&P500 et du Nasdaq sont en effet identiques, puisqu'une valeur peut figurer dans plusieurs indices. En l'occurrence et dans l'ordre Apple, Microsoft, Amazon.com, Alphabet, Tesla et Facebook. Elles pèsent ensemble un peu plus de 44% du Nasdaq 100. Et 23,3% du S&P500, qui compte comme son nom l'indique cinq fois plus de titres. Par conséquent, un investisseur qui possède des ETF sur ces deux indices est largement surexposé à la technologie. Evidemment, c'était une très bonne idée ces dernières années. Mais il faut garder à l'esprit qu'il existe une certaines consanguinité entre indices, particulièrement élevée quand on parle des deux vedettes américaines.

Pour les marchés financiers, la toile de fond reste à peu près inchangée, avec de premières mesures sans réelles surprises pour l'administration Biden, des restrictions à géométrie variable dans le monde face à la pandémie et des banques centrales qui restent très accommodantes, selon la formule consacrée, à l'image de la BCE hier. Les espoirs d'un retour à une situation économique à peu près normale reposent entièrement sur la vaccination, qui se met en place bon an, mal an un peu partout. L'actualité des investisseurs sera largement dominée à court terme par la vague de publications annuelles de résultats d'entreprises, avec les grands noms de la cote au programme dès la semaine prochaine.

En attendant, les indicateurs avancés font grise mine en cette fin de semaine, aux États-Unis et en Europe.

Les temps forts économiques du jour

Les PMI de janvier des principales économies vont tomber tout au long de la journée. Ils seront accompagnés à 16h00 des chiffres de l'immobilier anciens aux États-Unis. Au Japon, les prix à la consommation ont baissé de 1% sur un an en décembre, hors produits frais. La pire déflation constatée dans le pays en 11 ans.

L'euro remonte à 1,2173 USD, pendant que l'once d'or recule à 1861 USD. Le pétrole est en baisse à 55,42 USD le Brent et à 52,42 USD le WTI. Le T-Bond affiche un rendement de 1,11% sur 10 ans. Le Bitcoin se stabilise à 31 225 USD.

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

En France

Résultats des sociétés

GL Events : le chiffre d'affaires 2020 chute d'environ 58% à 479,4 M€. La perte nette annuelle devrait se situer autour de 70 M€.

Groupe Seb : les revenus annuels se contractent de 3,8% en données comparables à 6,94 Mds€. La baisse du résultat opérationnel d'activité 2020 sera finalement plus limitée que prévu, avec un niveau attendu autour de 600 M€.

Quadient : la baisse d'activité sera un peu moins prononcée que prévue en 2020, tandis que le résultat opérationnel courant est confirmé entre 140 et 145 M€, et que le flux de trésorerie dépassera 130 M€, contre une prévision de plus de 100 M€ jusque-là.

Rémy Cointreau : les revenus ont rebondi au T3 fiscal, permettant de confirmer les objectifs pour l'exercice clos le 31 mars.

Annonces importantes

Dans le monde

Résultats des sociétés

BB Biotech : résultats 2020 ont progressé à 691 MCHF, permettant à l'entreprise de proposer un dividende en hausse de 5% à 3,60 CHF.

Intel : les résultats du T4 sont supérieurs aux attentes, et les prévisions sont plus optimistes que prévu, mais le titre est sévèrement attaqué hors-séance, en baisse de 4,6% parce que les propos du nouveau CEO laissent penser que le virage vers l'externalisation qu'attendaient les investisseurs ne sera pas aussi rapide que prévu. Par ailleurs, le groupe a été victime d'une cyberattaque visant ses performances financières.

International Business Machines : la transition du groupe vers le cloud est encore à parfaire, avec un quatrième trimestre consécutif de baisse des revenus, et des bénéfices en retrait. Le titre perdait plus de 7% hors-séance après l'annonce.

Siemens AG : les résultats du T1 du nouvel exercice 2020/2021 sont en amélioration, grâce aux activités dans les logiciels et les automatismes, notamment sur le marché chinois.

Annonces importantes

Shiseido négocie la vente de son activité de soins personnels au fond CVC, pour se recentrer sur les cosmétiques.

Carnival a vendu le Pacific Princess pour un montant non communiqué.

La start-up spécialisée dans les taxis aériens Joby lorgne la bourse.

Ça publie aujourd'hui. Schlumberger, Kia Motors, Rémy Cointreau, Castellum, Computacenter, Secunet…