La tempête Alex touche surtout la Suisse centrale et le Tessin

Erstfeld UR/Beckenried NW/Sion (awp/ats) - Les fortes précipitations en Suisse centrale ont fait déborder des cours d'eau. L'autoroute A2 entre Beckenried (NW) et Erstfeld (UR) a été fermée tôt samedi matin. En Valais, plusieurs routes secondaires en montagne sont fermées.

A Seedorf (UR), l'alarme de crue de la Reuss s'est déclenchée à minuit. Depuis, les pompiers s'activent à protéger les bâtiments contre les inondations, à réparer les dégâts provoqués par la montée des eaux et à mettre en place des barrières, a indiqué la police uranaise à Keystone-ATS. Pour l'heure, les intempéries n'ont pas fait de blessés.

La police a fermé l'autoroute A2 entre Beckenried (NW) et Erstfeld (UR) dans les deux sens, afin d'y détourner les eaux de la Reuss. Le tronçon entre Seedorf et Attinghausen dans le canton d'Uri est sous l'eau. L'A2 fait partie d'un plan de protection contre les crues de la Reuss.

La station-service sur l'autoroute du Gothard ainsi que le centre du trafic poids lourds d'Erstfeld ont dû être évacués, a précisé un porte-parole de la police uranaise. Les 120 camionneurs ont été réveillés et priés de poursuivre leur route, ceci en accord avec la police tessinoise. La fermeture de l'A2 a reporté le trafic sur les routes cantonales où des bouchons se sont formés.

Déluge au Tessin

Au Tessin également, la pluie continuait à tomber en abondance. A certains endroits, la quantité d'eau enregistrée durant les 24 dernières heures a dépassé le total de précipitations d'un mois d'octobre habituel, selon SRF Meteo. Dans la vallée d'Orsenone, il est tombé 375 millimètres.

Au nord des Alpes, la tempête Alex s'est manifestée par un foehn puissant. Dans le canton de Glaris, à Elm, des rafales ont atteint 159 km/h. Sur le Gütsch, au-dessus d'Andermatt (UR), il a soufflé jusqu'à 169 km/h, selon les mesures de SRF Meteo. Les montagnes au Tessin ont aussi été décoiffées avec des pointes de 181 km/h au-dessus de Biasca.

Sous contrôle en Valais

Dans le Valais voisin, c'est surtout la partie du haut du canton qui a été touchée. Le Binntal a enregistré de vendredi à samedi 260 millimètres de pluie. Plusieurs routes secondaires de montagne ont dû être fermées en raison d'éboulements, a indiqué le porte-parole de la police Markus Rieder.

La situation est cependant sous contrôle. Les états-majors de crise ont pu se préparer. Les cols du Simplon qui relie l'Italie et celui du Nufenen, entre le Valais et le Tessin, ont été fermés préventivement. La police valaisanne appelle à la prudence: dans les vallées latérales, des chutes de pierres, des glissements de terrain et coulées de boue restent possibles.

Trafic ferroviaire touché

En raison des fortes précipitations, le trafic ferroviaire a été interrompu samedi matin entre Meiringen et Interlaken Est (BE). Même chose sur la ligne entre Münster (VS) et Andermatt (UR).

Le trafic entre Brigue (VS) et Domodossola (I) a également été interrompu temporairement. Il a repris à la mi-journée.

ats/rp