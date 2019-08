La tempête Dorian se transforme en ouragan

(Actualisé avec bulletin du NHC)

MIAMI, 28 août (Reuters) - La tempête tropicale Dorian s'est transformée mercredi en ouragan de catégorie 1 et devrait continuer à se renforcer ces prochains jours au-dessus de l'océan Atlantique en se dirigeant vers la Floride.

Accompagné de vents soufflant à 120 km/h, le cyclone était situé mercredi à 18h00 GMT près de St Thomas dans les îles Vierges américaines.

"Dorian devrait continuer à se déplacer à proximité ou au-dessus des îles Vierges américaines et britanniques (mercredi) après-midi puis regagner le large bien à l'est du sud-est de l'archipel des Bahamas", a déclaré le Centre national américain des ouragans (NHC) dans un bulletin.

En prévision de la tempête, le président Donald Trump a décrété l'état d'urgence à Porto Rico, un territoire américain dévasté en septembre 2017 par le passage des ouragans Irma et Maria, a annoncé mardi soir la Maison blanche. (Robert Edison Sandiford; avec Rich McKay, Julia Love et Andrew Hay; Arthur Connan et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)