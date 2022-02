La tempête Eunice s'abat sur l'Angleterre, cinq départements français en vigilance orange

par Tom Nicholson

PORTHLEVEN/PARIS, Angleterre, 18 février (Reuters) - La tempête Eunice s'est abattue sur l'Angleterre et l'Irlande vendredi avec des rafales atteignant 160 km/h et est attendue en France vers la mi-journée selon Météo France.

Eunice, qui s'est formée dans l'Atlantique central, présente des vents très rapides susceptibles de mettre des vies en danger, a alerté le Met Office, le service national britannique de météorologie.

En France, cinq départements ont été placés en vigilance orange pour une "très forte" tempête hivernale pouvant occasionner des vents violents et un épisode de vagues-submersion : la Manche, la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord.

La tempête pourrait provoquer des rafales de vent allant jusqu'à 140 km/heure dans le courant de l'après-midi sur le Pas-de-Calais et le Nord, prévient Météo France.

La tempête a d'ores et déjà frappé la côte ouest de l'Angleterre, touchant terre en Cornouailles, selon un journaliste de Reuters.

"La tempête Eunice apportera des rafales destructrices et pourrait être une des tempêtes les plus violentes qui aient touché le sud et le centre du Royaume-Uni ces dernières années", a déclaré Frank Saunders, météorologue en chef du Met Office.

Selon le service britannique, des débris volants pourraient mettre des vies en danger, arracher des toits, déraciner des arbres, mener à la fermeture de routes, perturber les services ferroviaires et clouer les avions au sol.

Une alerte de vigilance rouge est en place au sud-ouest de l'Angleterre où de nombreuses écoles ont été fermées. Le trafic des trains est ralenti voire interrompu et l'aéroport de Londres-City, situé à l'est de la capitale anglaise, a indiqué avoir annulé 64 vols.

Le ministre d'État à la Sécurité, Damian Hinds, a déclaré que l'armée était prête à intervenir pour faire face aux conséquences des intempéries.

"Tout le monde est en état de préparation, en état d'alerte", a-t-il déclaré. (Tom Nicholson, rédigé par Guy Faulconbridge; version française Valentine Baldassari, édité par Blandine Hénault)