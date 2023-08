La tempête tropicale Franklin s'approchait mardi soir de l'île d'Hispaniola, dans les Caraïbes, menaçant de dangereuses crues soudaines les communautés vulnérables et provoquant un afflux d'aide internationale.

La tempête, qui soufflait des vents de 65 km/h, devait traverser la côte sud d'Hispaniola dans la nuit de mardi à mercredi et laisser tomber jusqu'à 25 cm de pluie jusqu'à mercredi et 15 cm dans des endroits isolés, ce qui pourrait provoquer des inondations potentiellement mortelles, a déclaré mardi soir le Centre national des ouragans, basé aux États-Unis.

Franklin se trouvait à environ 320 km au sud-sud-ouest de la capitale de la République dominicaine, Saint-Domingue, à 20 heures EDT et se déplaçait vers le nord-nord-ouest à 6 mph (9 kph), avec des vents s'étendant sur 105 miles (165 km) à partir de son centre.

Le Centre des opérations d'urgence de la République dominicaine a déclaré mardi que 25 provinces étaient en alerte rouge pour de possibles inondations de rivières, ruisseaux et criques. Sept provinces sont en alerte jaune.

À Saint-Domingue, la marée était haute et de fortes vagues frappaient le rivage mardi soir, mais la pluie n'avait pas encore commencé à tomber.

L'Unité hydrométéorologique d'Haïti a émis une alerte jaune pour ce pays, citant un risque de glissements de terrain, de fortes vagues et de glissements de terrain dus à de fortes pluies et à des vents violents.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a déclaré avoir stationné des équipes d'intervention d'urgence et des vivres en Haïti et en République dominicaine. Il a estimé qu'environ 125 000 Dominicains se trouvant sur la trajectoire de Franklin vivent dans des zones surpeuplées qui pourraient être plus vulnérables aux inondations.

L'agence des Nations unies pour les migrations a déclaré qu'elle disposait de fournitures d'urgence pour venir en aide à 100 000 Haïtiens pendant la tempête. Selon les estimations de l'ONU, environ 200 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays en raison des pénuries alimentaires, des enlèvements et des violences sexuelles généralisées, alors que le pays s'efforce d'endiguer la guerre des gangs.

"Haïti est l'un des pays les plus vulnérables au monde face aux effets des conditions météorologiques extrêmes", a déclaré Jean-Martin Bauer, directeur du PAM pour Haïti.

Le système de protection civile du gouvernement du Panama a également émis une alerte préventive dans sept des neuf provinces du pays mardi, citant les fortes précipitations de Franklin dans le pays d'Amérique centrale.