Au moins 11 personnes sont mortes dans le district de Blantyre, au Malawi, et 16 autres sont portées disparues dans les destructions causées par la tempête tropicale Freddy, a annoncé la police lundi.

Freddy a battu les records de durée et de force des tempêtes tropicales dans l'hémisphère sud. Il a frappé le centre du Mozambique sous forme de cyclone dimanche avant de se déplacer vers l'intérieur des terres et de frapper le Malawi dans la nuit avec des pluies torrentielles et des vents violents.

Peter Kalaya, porte-parole de la police du Malawi, a déclaré à Reuters que des équipes de secours étaient à la recherche de personnes à Chilobwe et Ndirande, deux des communes les plus touchées de Blantyre.

"On craint que certaines personnes disparues ne soient ensevelies sous les décombres et notre équipe travaille avec d'autres agences nationales coopérantes", a-t-il déclaré.