Plus de 600 000 foyers et entreprises étaient toujours privés d'électricité en Californie lundi, selon les données de PowerOutage.us, après qu'une tempête atmosphérique se soit abattue sur l'État avec de fortes précipitations et des vents de la force d'un ouragan.

Cette tempête est le deuxième système météorologique Pineapple Express, ou tempête fluviale atmosphérique, à frapper l'État au cours de la semaine écoulée. Elle est arrivée juste au moment où Los Angeles accueillait les célébrités de l'industrie musicale pour la remise des Grammy Awards.

Selon PowerOutage.us, la compagnie d'électricité qui a connu le plus grand nombre de pannes est Pacific Gas and Electric Co (PG&E), avec plus de 500 000 clients privés d'électricité. PG&E est une unité de la société californienne d'énergie PG&E Corp.

"Depuis le début de la tempête il y a 24 heures, les équipes de PG&E ont rétabli plus de 565 000 clients privés d'électricité. Environ 570 000 clients sont toujours privés d'électricité", a déclaré PG&E sur son site web.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l'état d'urgence dans huit comtés comptant plus de 20 millions d'habitants, et des alertes aux crues soudaines ont été émises pour certaines parties des comtés de Los Angeles, Santa Barbara et San Luis Obispo.

Le bureau du service météorologique national de Los Angeles a déclaré que la ville de Los Angeles a connu dimanche sa troisième journée la plus humide pour le mois de février depuis 1877, soulignant le risque élevé d'inondations potentiellement mortelles et dommageables jusqu'à mardi après-midi.

Le lendemain, les prix de base de l'électricité dans le centre SP-15 de Californie ont atteint 63,35 dollars par mégawattheure (MWh) pour la 18e heure de la journée de lundi.