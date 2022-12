La tempête hivernale fait des ravages au Canada et perturbe les voyages pendant les vacances.

La tempête est liée au même système météorologique glacial qui a enveloppé une grande partie des États-Unis avant le week-end des vacances de Noël, contrariant les projets de voyage et laissant plus d'un million de foyers et d'entreprises sans électricité.

On s'attendait à ce que la tempête affecte environ les deux tiers de tous les Canadiens alors qu'elle se déplace à travers les deux provinces les plus peuplées du Canada, l'Ontario et le Québec, vers le Canada atlantique, a déclaré le météorologue d'Environnement Canada Steve Flisfeder.

"Chaque hiver, nous nous attendons à des tempêtes (mais) celle-ci est importante", a-t-il dit. "Nous voyons différents types de conditions météorologiques qui entraînent tous des impacts différents ... affectant une très grande base de population dans un court laps de temps."

Les tempêtes hivernales ont augmenté en fréquence et en intensité au cours des 70 dernières années, selon le programme américain de recherche sur le changement global. Cela est dû en partie au changement climatique, selon l'Environmental Defense Fund, car la planète évapore plus d'eau dans l'atmosphère en se réchauffant, ce qui entraîne une augmentation des précipitations globales.

Le deuxième plus grand transporteur canadien, WestJet Airlines, a annulé de manière proactive tous ses vols aux aéroports de Toronto, d'Ottawa et de la province de Québec, invoquant le mauvais temps. Le plus grand transporteur, Air Canada, a également averti de retards et d'annulations.

Près de 320 vols, soit environ un tiers de toutes les arrivées et départs prévus vendredi, ont été annulés à l'aéroport le plus fréquenté du Canada, l'aéroport Pearson de Toronto, et 200 autres ont été retardés, selon le site Web de suivi des vols FlightAware.

L'Alberta, principale province canadienne productrice de bétail, faisait l'objet d'avertissements de froid extrême de la part d'Environnement Canada.

Certains agriculteurs ont installé des coupe-vent portables et utilisé des zones arborées pour protéger leurs troupeaux des vents potentiellement mortels, a déclaré Karin Schmid, responsable de la production et de la vulgarisation du bœuf au sein du groupe industriel Alberta Beef Producers.

Les températures froides peuvent tuer le bétail, mais de tels décès sont rares, et Mme Schmid a déclaré qu'elle n'était pas au courant d'un tel cas cette semaine.

En Ontario, le temps orageux a réduit le transport des bovins vers les parcs d'engraissement et les abattoirs, mais la période des fêtes est de toute façon lente, a déclaré Jack Chaffe, qui dirige un parc d'engraissement de 2 000 têtes.

La compagnie d'électricité d'Ottawa, la capitale du Canada, a déclaré qu'elle avait rétabli l'électricité pour plus de 90 000 clients à la mi-journée et qu'elle travaillait à réparer les pannes de 10 000 autres.

Le sergent Kerry Schmidt, de la police provinciale de l'Ontario, a déclaré que la police avait reçu des rapports faisant état de jusqu'à 100 véhicules impliqués dans de multiples collisions qui ont fermé une autoroute importante près de London, en Ontario.

"Le vent et la neige soufflent et aujourd'hui va être une journée difficile pour beaucoup de conducteurs", a déclaré Schmidt dans un message vidéo posté sur Twitter. "Le meilleur endroit est hors de l'autoroute".