Le prix de l'or a atteint son plus haut niveau historique lundi, grâce à un cocktail de facteurs tels que les prévisions de baisse des taux américains, les mesures de relance chinoises et les tensions géopolitiques, qui ont stimulé la demande, l'argent atteignant également un pic de plus de 11 ans.

L'or au comptant a augmenté de 0,4 % à 2 424,30 $ l'once à 1529 GMT après avoir atteint un record de 2 449,89 $ plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,5% à 2 428,50 $.

"L'inflation est collante, nous pourrions voir quelques soubresauts dans les données sur l'inflation, mais aussi le fardeau de la dette aux Etats-Unis, il y a une raison d'être diversifié loin de cela aussi. C'est donc cette tempête parfaite qui maintient le marché de l'or à un niveau élevé", a déclaré Daniel Pavilonis, stratège principal du marché chez RJO Futures.

La semaine dernière, les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en avril, ce qui suggère que l'inflation a repris sa tendance à la baisse, renforçant les attentes d'une réduction des taux d'intérêt en septembre.

Des taux plus bas réduisent le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement, qui bénéficient également de l'incertitude du marché.

M. Pavilonis, de RJO, s'attend à ce que l'or atteigne près de 2 500 dollars à court terme, car les investisseurs craignent de ne pas profiter de la hausse de l'or. "Il y a beaucoup de non-commerçants qui appellent des courtiers pour acheter des contrats à terme ou prendre des livraisons physiques.

Les analystes de Kitco Metals ont écrit dans une note que l'aversion au risque a contribué à la hausse de l'or car le président iranien Ebrahim Raisi a été tué dans un accident d'hélicoptère.

Par ailleurs, certains analystes ont également souligné la hausse de l'or suite à l'annonce par la Chine de mesures "historiques" pour stabiliser son secteur immobilier en crise. La Chine est un grand consommateur d'or et d'autres métaux industriels.

L'argent au comptant a augmenté de 1,4 % pour atteindre 31,94 dollars après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de 11 ans.

Le platine a baissé de 2,2 % à 1 056,97 dollars après avoir atteint son plus haut niveau depuis mai 2023. Le palladium a augmenté de 0,7 % pour atteindre 1 015,16 dollars.

"Le platine se négocie à un prix supérieur à celui du palladium avec des entrées croissantes de fonds négociés en bourse", a déclaré ANZ dans une note.