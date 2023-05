La demande d'équipements de climatisation de Daikin Applied Americas Inc. monte en flèche, et le recrutement des travailleurs s'accélère, avec des visites d'embauche dans les refuges pour femmes et les groupes de soutien aux immigrés, et une porte ouverte aux candidats n'ayant ni diplôme d'études secondaires ni expérience dans le secteur de la fabrication.

Dans le secteur des soins de santé du Minnesota, on estime à 5 000 le nombre de postes d'infirmières à pourvoir, ce qui a donné lieu à l'invention d'une nouvelle spécialité : l'infirmier chargé de la fidélisation des infirmières, qui s'efforce de convaincre ses collègues de rester en poste. Cette situation a également donné lieu à des discussions sur le plafonnement de la charge de travail et à une augmentation de salaire pouvant aller jusqu'à 18 % sur trois ans pour les infirmières syndiquées.

Les pouvoirs publics, inquiets de la pénurie de main-d'œuvre dans un État où la croissance démographique est au point mort, ont adopté une approche qui consiste à couvrir le front de mer. Cela inclut des propositions de formation dans des professions à forte croissance et des subventions pour l'adaptation des petites entreprises cherchant à embaucher des travailleurs handicapés, des efforts pour sortir les membres des groupes minoritaires de la marginalité en matière d'emploi, un effort pour réintégrer les anciens délinquants dans la population active et des subventions pour étudier comment accélérer l'obtention de licences professionnelles pour les immigrés formés à l'étranger.

"Il s'agit d'une courbe d'offre et de demande assez basique", a déclaré Jeff Drees, directeur général de la filiale américaine du groupe japonais Daikin Industries Ltd, lors d'un entretien accordé depuis l'usine de Faribault, située à environ 80,5 km au sud de Minneapolis. "Nous allons embaucher autant de personnes que nous pouvons en prendre dès maintenant... parce que chaque employé que nous recrutons nous aidera à réduire nos temps utiles."

Après avoir augmenté les salaires de départ de 17 dollars de l'heure à environ 24 dollars et revu les stratégies d'embauche, M. Drees a encore 200 postes à pourvoir dans cette usine et dans deux autres situées à proximité, où il espère compléter l'effectif actuel de 1 200 personnes. Le carnet de commandes de Daikin est bien rempli, a-t-il déclaré, car la demande est alimentée par la modernisation des bâtiments avec de meilleurs systèmes de climatisation à la suite de la pandémie de grippe aviaire, par une ruée vers les nouveaux centres de données et les usines de véhicules électriques, ainsi que par les fonds fédéraux alloués dans le cadre de la récente législation sur les infrastructures et l'environnement.

Pour les responsables de la Réserve fédérale qui se demandent quand la croissance des salaires pourrait ralentir alors qu'ils tentent de refroidir l'économie et l'inflation, son pronostic est que ce n'est pas pour tout de suite. "Je ne pense pas qu'elle se stabilise.

Graphique : L'inadéquation des emplois - https://www.reuters.com/graphics/USA-ECONOMY/LABOR/klvygbbjkvg/chart.png

DEMANDE DE MAIN-D'ŒUVRE

Les pénuries de main-d'œuvre ont frappé les États-Unis dès les premiers mois de la pandémie. Dans un premier temps, les entreprises qui ont rouvert leurs portes ont trouvé des travailleurs réticents à reprendre le travail en raison de problèmes de santé et de la possibilité de patienter grâce aux indemnités de pandémie, à l'amélioration de l'assurance chômage et à d'autres programmes.

Au fur et à mesure que les craintes sanitaires s'apaisaient et que les programmes de soutien devenaient caducs, on s'est rendu compte que la pandémie avait réorienté le travail américain, depuis les professions en demande jusqu'à la volonté des personnes de les exercer.

Ce remaniement est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la Fed a plus de mal que prévu à ralentir un marché de l'emploi qui peine à faire correspondre les travailleurs aux postes vacants. Il pourrait également atténuer les pertes d'emplois liées aux efforts de la banque centrale américaine pour freiner la demande globale et maîtriser l'inflation.

Les données récentes du Bureau of Labor Statistics (Bureau des statistiques du travail) suggèrent que si certaines lacunes professionnelles majeures ont été provoquées par la pandémie, d'autres étaient déjà bien établies lorsque la crise sanitaire a frappé en 2020, et continuent d'alimenter la forte demande de travailleurs que la Fed souhaite atténuer.

Certaines de ces lacunes pourraient éventuellement répondre aux efforts de la Fed pour ralentir l'économie. Les emplois dans la préparation et les services alimentaires, par exemple, ont diminué d'environ 1 million entre 2019 et 2022, selon les données du BLS. Mais le taux élevé d'offres d'emploi dans ce secteur - plus de 8 % des postes potentiels étaient ouverts en février - montre que les entreprises tentent toujours d'attirer des employés. Si un ralentissement induit par la Fed incite les ménages à réduire leurs repas dans les restaurants, la pression à l'embauche devrait s'atténuer.

La dislocation est cependant presque aussi grave pour les services tels que les soins de santé, où les dépenses dépendent moins du choix et de la demande, et sont donc moins influencées par la conjoncture économique. Le nombre d'emplois dans le secteur de la santé a augmenté de 3 millions entre 2016 et 2019, avant la pandémie, et de 463 000 entre 2019 et 2022. Pourtant, le taux d'emplois vacants dans le secteur reste supérieur à 7 %.

GRAPHIQUE : Nombre d'offres d'emploi par rapport au nombre de chômeurs - https://www.reuters.com/graphics/USA-ECONOMY/VACANCIES/zdpxobkxmvx/chart.png

UNE CROISSANCE QUASI NULLE

Outre les lacunes sectorielles, il existe également des lacunes géographiques.

L'expérience du Minnesota, où une base industrielle et commerciale solide s'est heurtée à une croissance démographique stagnante, suggère que le processus de recherche d'un nouvel équilibre, si essentiel à l'évolution de l'économie, des salaires et de l'inflation, ne sera ni rapide ni bon marché.

Du côté positif, certains éléments viennent confirmer l'espoir partagé par de nombreux responsables de la Fed, à savoir qu'à mesure que l'économie ralentit, les entreprises réduiront le nombre élevé d'offres d'emploi, mais ne licencieront pas les employés qu'il pourrait être difficile de recruter à nouveau.

Avec environ 10 millions de postes ouverts au niveau national à la fin du mois de février, il y avait environ 1,7 emploi ouvert pour chacun des quelque 5,9 millions de demandeurs d'emploi au chômage, ce qui représente une baisse par rapport au pic d'environ 2 pour 1 atteint l'année dernière, mais reste bien supérieur aux niveaux d'avant la pandémie.

Le Minnesota a connu un déséquilibre particulièrement important : L'année dernière, la moyenne mobile sur 12 mois des postes disponibles atteignait 2,75 pour chaque chômeur. Ce chiffre a légèrement baissé pour atteindre environ 2,6, mais le taux de chômage est resté égal ou inférieur à 3 % depuis décembre 2021. Le nombre de chômeurs a augmenté depuis l'année dernière, mais la moyenne sur trois mois s'est stabilisée à environ 90 000 depuis novembre, ce qui est similaire aux niveaux les plus bas de l'État avant la pandémie.

Toutefois, compte tenu des perspectives d'entreprises telles que Daikin ou des pénuries chroniques observées dans des secteurs tels que la santé, il est difficile de savoir à quelle vitesse et dans quelle mesure la demande de main-d'œuvre diminuera.

L'offre, quant à elle, ne s'améliorera probablement que lentement, voire pas du tout.

Dans un dilemme proposant un aperçu de l'avenir du pays si les taux de natalité et d'immigration restent faibles, les entreprises se disputent les travailleurs d'un bassin d'emploi qui a peu changé depuis 2017 et qui devrait connaître "une croissance quasi nulle au cours de la prochaine décennie", a estimé Susan Brower, démographe de l'État du Minnesota, dans un rapport sur les perspectives de la main-d'œuvre publié en février.

Les États-Unis dans leur ensemble n'en sont pas encore là. Mais selon des projections récentes du Congressional Budget Office, le nombre net de naissances par rapport aux décès approchera zéro d'ici 2040, toute augmentation de la population à partir de cette date étant le résultat de l'immigration.

GRAPHIQUE : Marché de l'emploi du Minnesota - https://www.reuters.com/graphics/USA-ECONOMY/LABOR/lbvggzzzrvq/chart.png

INFIRMIÈRES À TEMPS PARTIEL

La situation a été excellente pour les chercheurs d'emploi et les personnes qui changent d'emploi.

Juan Munhen a quitté le Brésil pour Faribault l'année dernière afin de rejoindre sa femme, originaire de la ville. Une fois ses documents d'immigration et autres papiers en règle, les choses sont allées vite : neuf jours entre sa candidature en ligne et la réception d'une proposition d'emploi et d'une demande de commencer dès que possible.

Pour Anthony Clammer, l'essor du marché de l'emploi s'est traduit par un changement qui lui a permis de réduire ses trajets domicile-travail par rapport à un emploi précédent situé à 40 minutes en voiture, de bénéficier d'une plus grande flexibilité pour s'occuper de ses enfants en cas de besoin et de se voir proposer un horaire fiable pour la première équipe, ce qui est un atout dans le secteur manufacturier.

"De nos jours, vous regardez en ligne et il y a des centaines de postes en équipe de jour", a-t-il déclaré. "Je ne pense pas qu'en 2019, j'aurais obtenu un poste de jour tout de suite.

Dans les domaines en pénurie chronique, comme celui des soins infirmiers, la bataille n'est pas seulement de trouver des emplois, mais aussi de les conserver. Selon Rahul Koranne, président-directeur général de l'Association des hôpitaux du Minnesota, c'est devenu une proposition coûteuse, d'autant plus que les préférences des travailleurs ont changé au cours de la pandémie.

Le nombre d'infirmières n'acceptant de travailler qu'à temps partiel est passé de 30 à 40 % avant la pandémie à 57 % l'année dernière.

"Est-ce dû à la pandémie ? Peut-être", a déclaré M. Koranne. "Nous pensons également qu'il s'agit d'un phénomène générationnel, les jeunes employés souhaitant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Étant donné que ces postes à temps partiel sont généralement assortis d'avantages sociaux à temps plein, ils font grimper le coût du recrutement de l'équivalent d'un employé à temps plein.

Les fonctionnaires de l'État reconnaissent que le problème est d'ordre quantitatif et déploient des efforts de marketing dans l'espoir de convaincre les gens de venir s'installer dans le pays.

Mais Steve Grove, qui était jusqu'en mars le commissaire du ministère de l'emploi et du développement économique du Minnesota, a déclaré que l'État ne pouvait pas compter sur un renversement des tendances démographiques et qu'il devait également s'efforcer de réduire les obstacles auxquels se heurtent les résidents actuels.

"Vous devez augmenter le nombre de corps chauds", a-t-il déclaré, mais "il n'y a pas de solution miracle [...]. Il s'agit de logement, de formation, d'avantages sociaux, de rétention. Nous cherchons à nous affirmer davantage".