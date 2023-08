Un système de tempête se préparant dans le golfe du Mexique pourrait se renforcer et devenir une tempête nommée alors qu'il se dirige vers la côte du Texas, a déclaré lundi le Centre national des ouragans des États-Unis (NHC).

Le système, appelé cyclone tropical potentiel 9, se trouve à environ 480 miles (770 km) à l'est-sud-est de Port Mansfield, au Texas, et souffle des vents maximums soutenus de 30 miles (45 km) par heure, a indiqué le centre des ouragans basé à Miami. Il pourrait provoquer des inondations le long de la côte sud du Texas entre lundi soir et mardi matin.

Le système devrait se transformer en dépression tropicale plus tard dans la journée de lundi et se déplacer à l'intérieur des terres sur le sud du Texas tôt dans la journée de mardi, apportant probablement des précipitations de 3 à 5 pouces (7,6 à 12,7 cm), avec des quantités isolées plus élevées de 7 pouces (17,8 cm), a indiqué le centre des ouragans.

Au total, cinq systèmes de tempête tourbillonnent actuellement dans l'Atlantique. Les prévisionnistes américains ont récemment déclaré qu'ils s'attendaient à une saison des tempêtes plus dangereuse que prévu.

Les tempêtes tropicales sont étroitement surveillées, en particulier dans le golfe du Mexique, en raison de la menace qu'elles font peser sur la production de pétrole et de gaz naturel en mer aux États-Unis et au Mexique.

Les opérations offshore dans le nord du golfe du Mexique, réglementé par les États-Unis, représentent 15 % de la production totale de pétrole brut et 5 % de la production totale de gaz naturel sec.