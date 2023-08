Tokyo (awp/afp) - Le typhon Lan, rétrogradé en "tempête tropicale sévère", a touché terre mardi matin dans l'ouest du Japon, amenant des vents violents et des pluies torrentielles et faisant craindre des inondations et des glissements de terrain, selon l'Agence météorologique japonaise (JMA).

Cette tempête accompagnée de rafales de vent atteignant 144 km/h, ainsi que de fortes pluies et de hautes vagues, doit balayer toute la journée l'ouest du Japon, où se trouvent les grandes villes d'Osaka, Kyoto et Kobe, avant de s'éloigner au-dessus de la mer du Japon dans la soirée.

La tempête a touché terre peu avant 05H00 mardi (20H00 GMT lundi) sur le département de Wakayama, à environ 600 km à l'ouest de Tokyo, a indiqué la JMA.

Jusqu'à 35 centimètres de précipitations étaient attendues en 24 heures dans certaines zones.

La vitesse de la tempête "est faible" et par conséquent la durée de son impact dans les régions du centre et de l'ouest "pourrait se prolonger". Les précipitations (dans certaines zones) pourraient dépasser les moyennes du mois d'août", a averti la JMA sur Twitter (renommé "X").

"Exercez la plus extrême prudence face aux glissements de terrain, à la montée des eaux dans les zones de basse altitude, aux rivières en crue et aux vents violents", a écrit l'agence dans un avertissement émis pour plusieurs départements.

Au moins 50.000 foyers dans sept départements étaient privés d'électricité, selon l'opérateur local Kansai Electric Power.

La circulation des trains à grande vitesse shinkansen entre Nagoya (centre) et Okayama (ouest) a été interrompue, comme le trafic sur de nombreuses lignes ferroviaires locales. De nombreux vols ont par ailleurs été annulés depuis lundi: 240 vols pour la compagnie aérienne Japan Airlines et 313 pour sa concurrente ANA.

Des collectivités dans l'ouest du pays ont émis des recommandations d'évacuation concernant plus de 180.000 habitants, en particulier à Wakayama, Kyoto et Nara.

