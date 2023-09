La tempête tropicale Ophelia s'est abattue samedi sur la côte atlantique où elle a déversé des pluies torrentielles et des vents violents qui ont provoqué des inondations et des coupures de courant généralisées.

Près de 8 millions de personnes dans le centre du littoral atlantique, de New York à la Caroline du Sud, étaient sous le coup d'alertes de tempête tropicale, d'ondes de tempête et d'inondations à la mi-journée de samedi, a indiqué le National Weather Service (service météorologique national).

Après avoir touché terre près d'Emerald Isle, en Caroline du Nord, vers 6h15 EDT (10h15 UTC), Ophelia s'est déplacé vers l'intérieur des terres sur une trajectoire nord, tout en déversant de fortes averses et en fouettant des vents violents dans son sillage.

À certains endroits, il pourrait y avoir jusqu'à 25 cm de pluie et des vents de plus de 80 km à l'heure qui, combinés, produisaient des inondations dues aux ondes de tempête dans certaines parties de la Caroline du Nord, a indiqué le service météorologique.

L'une des communautés les plus durement touchées est Washington, en Caroline du Nord, où des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des eaux de crue atteignant des maisons et submergeant partiellement des véhicules dans certaines parties de la ville située sur les rives de la rivière Pamlico.

"Certaines zones sont même coupées du monde, et les équipes de sauvetage se déplacent dans toute la ville au cas où l'appel arriverait plus tard", a déclaré Bryce Shelton, un chasseur de tempêtes, sur X, en décrivant les conditions dans cette ville de 10 000 habitants.

En Virginie, le département de la gestion des urgences de l'État a indiqué dans un message X que ses équipes étaient réparties dans tout l'État, prêtes à procéder à des sauvetages en eau vive et à l'enlèvement des débris.

À la mi-journée, plus de 65 000 foyers et entreprises de Caroline du Nord, de Virginie, de Pennsylvanie et du New Jersey étaient privés d'électricité, selon Poweroutage.com.