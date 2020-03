La tension monte sur le marché obligataire

Le rendement des titres italiens (BTP) à dix ans a pris jusqu'à plus de 60 points de base en début de séance et affiche à 10h35 GMT un bond de 50 points à 2,898%. Il s'achemine vers sa plus forte augmentation quotidienne depuis la crise de la dette de la zone euro en 2011 et a repassé le seuil de 3% pour la première fois depuis le début de l'an dernier.

L'écart avec le rendement du Bund allemand à dix ans, très surveillé, a culminé à près de 320 points de base, son niveau le plus élevé depuis novembre 2018.

Des analystes expliquent ces mouvements par le manque criant de liquidité sur le marché.

"La liquidité a chuté sur les futures sur les BTP, qui constituent une bonne alternative au marché cash; cela signifie qu'il n'y a personne pour acheter ou vendre des BTP et qu'à un moment, il n'y a plus de prix", explique Antoine Bouvet, stratège taux senior d'ING.

"En Italie, les rendements montent à un niveau tel que les investisseurs s'inquiètent pour la soutenabilité de la dette, voire pour le risque d'éclatement de la zone euro."

Si elles affectent en premier lieu l'Italie, ces tensions n'épargnent pas d'autres pays du sud de l'Europe: les rendements des emprunts à dix ans espagnols et portugais affichent une hausse de plus de 30 points de base par rapport à mardi et leur équivalent grec dépasse 4%.

La dette française, elle, n'est pas totalement épargnée: le rendement des OAT à dix ans prend 17 points à 0,423% après avoir brièvement dépassé 0,5% pour la première fois depuis un an, alors qu'il était inférieur à -0,4% en début de semaine dernière.

(Abhinav Ramnarayan et Dhara Ranasinghe, version française Marc Angrand)