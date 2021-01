La tension (re)monte d'un cran en bourse

Les places financières ont hier largement divergé entre les deux côtés de l'Atlantique, comme cela arrive parfois. L'indice large paneuropéen STOXX Europe 600 a ainsi perdu plus de 0,8%, alors que le S&P500 s'adjugeait 0,4%, et que le Nasdaq 100 progressait de près de 0,9%. La répartition sectorielle des performances aux États-Unis n'apporte pas beaucoup d'enseignements, il faut bien l'avouer. Car si les financiers s'accordent à mettre l'optimisme ambiant au crédit du plan de relance de l'équipe Biden, qui devrait être adopté dans les semaines à venir, les évolutions sectorielles racontent une autre histoire. La consommation de base, la santé et les télécoms sont en hausse, pendant que les services financiers, l'énergie, les matériaux de base et l'industrie baissent légèrement. Pas très cyclique tout ça. Et bien sûr, les technologiques continuent à tout écraser sur leur passage. Apple a gratifié le marché d'un nouveau record hier, à deux jours de l'annonce de ses résultats 2020. En Europe, les valeurs cycliques ont franchement et lourdement rechuté, ce qui explique le décalage constaté avec les Etats-Unis. Et bien sûr à l'inverse, les titres de sociétés de la distanciation physique sont à nouveau sous le feu des projecteurs. Tout rapport avec la multiplication des mesures de reconfinement n'est évidemment pas fortuit. A titre personnel et pour ce que ça vaut, je vous fiche mon billet que pas mal des habitudes que nous avons prises depuis un an vont s'installer durablement et que les entreprises qui bénéficient de ces tendances aussi.

Mais parlons d'une autre tendance de fond ce matin. De toutes les thématiques qui sont à la mode actuellement, celle de l'investissement socialement responsable est sans doute celle qui a le plus de chances de devenir un standard pérenne. J'écris pérenne pour éviter d'écrire durable, tant le terme est galvaudé. Bref. Mettons que vous êtes à la tête d'une somme à investir et que vous voulez la placer sur des entreprises qui ont des standards environnementaux, sociaux et de gouvernance élevés. Vous allez probablement vous tourner vers des systèmes de notation, comme il en existe chez plusieurs fournisseurs de données. D'ailleurs, c'est ce que font la majorité des sociétés de gestion. Et vous constaterez très vite que vous avez mis les pieds dans une sacrée jungle. Classements relatifs et absolus, décalages dans les obligations de transparence entre pays, qualité et exhaustivité des données produites, prise en compte des efforts… Difficile de se faire une opinion synthétique. En clair et sans même grossir le trait, vous allez plus d'une fois retrouver une major pétrolière avec une notation ESG flamboyante face à une entreprise qui officie dans l'innovation environnementale dont la note est au plancher.

En décembre, l'Autorité des marchés financiers et son homologue néerlandaise ont publié un état des lieux de la notation "extra-financière", en concluant que l'offre est peu lisible (et oligopolistique, ce qui n'arrange pas les choses) et bâtie sur une "grande hétérogénéité" dans la collecte et le traitement des données. Par conséquent, les résultats peuvent largement différer d'un fournisseur à un autre, ce que confirment les travaux universitaires. Une étude très récente, citée par l'AMF, montre que la corrélation entre les scores extra‐financiers de six agences de notation spécialisées s'établit à 0,54 en moyenne, avec les scores les plus faibles sur la dimension sociale (probablement la plus difficile à quantifier) et, plus surprenant la dimension de gouvernance.

L'absence de réels standards de notation extra-financière pose ainsi de vrais problèmes pour identifier les sociétés réellement vertueuses de celles qui pratiquent un greenwashing de précision. Il va de soi qu'une très grande entreprise a les capacités de payer une batterie de spécialistes qui la feront rentrer dans les bonnes cases, ce que des sociétés moins structurées ne peuvent se permettre, fussent-elles plus respectueuses des standards ESG. On aimerait un peu plus de granularité. Sinon, tout cela risque de tourner à la farce. Un exemple pour terminer ? Voici les 7 premières positions du plus gros ETF ISR américain, l'iShares "ESG Aware MSCI USA" : Apple, Microsoft, Amazon.com, Alphabet, Facebook, Tesla, Johnson & Johnson. Ne cherchez pas trop, ce sont les mêmes sept premières positions que celles du Nasdaq 100. Elle que celles du S&P500. Pas étonnant que l'ESG ait eu le vent en poupe en 2020.

Les indicateurs avancés européens sont baissiers et échouent à aller chercher un rebond technique. Peut-être parce que les "futures" américains baissent au moment où ces lignes sont écrites. Tokyo a perdu près de 1% en clôture. Le marché attend ce soir le premier gros baromètre de l'année, Microsoft avec ses résultats du T4 et ses prévisions 2021.

Les temps forts économiques du jour

Le taux de chômage britannique (8h00) et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond (14h30) seront les seuls indicateurs majeurs du jour.

L'euro ne donne pas de signes d'embellie face au dollar, à 1,2138 USD. L'once d'or évolue autour de 1860 USD. Le pétrole recule, à 55,60 USD le Brent et 52,55 USD le WTI. Le rendement de la dette américaine recule à 1,03% sur 10 ans. Le Bitcoin perd encore 2% à 31 737 USD.

Les principaux changements de recommandations

Accor : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 28 EUR.

Compass : Exane BNP Paribas passe de sousperformance à neutre en visant 1295 GBp.

Delta Plus : GreenSome Finance reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 83 à 85,80 EUR.

Elior : HSBC passe de conserver à acheter en visant 6,70 EUR.

Essity : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 313 SEK.

Europcar : HSBC passe de conserver à alléger en visant 0,60 EUR.

Flughafen Zürich : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 146 CHF.

Groupe ADP : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 110 EUR.

Groupe Seb : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 165 à 175 EUR.

Intercontinental Hotels : Exane BNP Paribas passe de neutre à sousperformance en visant 4175 GBp.

Puma : Baader Helvea passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 90 à 80 EUR. Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne en visant 81 EUR.

Quadient : AlphaValue passe d'accumuler à acheter en visant 24,80 EUR.

Rémy Cointreau : Deutsche Bank passe de conserver à acheter en visant 185 EUR.

Tenaris : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 7 EUR.

Trainline : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 382 GBp.

TUI AG : HSBC passe de conserver à alléger.

Watches of Switzerland : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 600 à 800 GBp.

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Dans le monde

Résultats d'entreprises

Novartis : le chiffre d'affaires et le bénéfice net du T4 sont légèrement inférieurs au consensus des analystes.

UBS Group : le bénéfice net trimestriel a largement dépassé les attentes, à 1,71 Md$.

Annonces importantes

Ça publie aujourd'hui. Microsoft, Johnson & Johnson, LVMH, Verizon, Novartis, Nextera Energy, Texas Instruments, Starbucks, UBS Group…