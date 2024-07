Pour Mariama Jarjou, emmener ses deux filles chez un circonciseur traditionnel lorsqu'elles avaient 5 et 4 ans était un acte d'amour - un rituel douloureux mais important qui leur donnerait un statut dans leur village et les rendrait éligibles au mariage.

Une femme non excisée est une "solima" dans la langue locale mandingue en Gambie. Les gens lui diront qu'elle sent mauvais, explique Jarjou, qui a aujourd'hui la cinquantaine. Personne ne mangera ce qu'elle cuisine, ne sera son ami ou ne voudra d'elle comme épouse.

Peu de gens ont osé remettre en question l'ancien dictateur gambien, Yahya Jammeh, lorsqu'il a interdit les mutilations génitales féminines (MGF) plus d'une décennie plus tard, en 2015, en déclarant qu'elles n'étaient pas requises par l'islam, la religion majoritaire du pays. Mais aujourd'hui, M. Jarjou soutient fermement une tentative d'abrogation de l'interdiction par le Parlement.

Si cette tentative aboutit, la Gambie, petit pays d'Afrique de l'Ouest de moins de 3 millions d'habitants, serait le premier pays au monde à légaliser à nouveau les mutilations génitales féminines après les avoir interdites. Le vote final est attendu pour le 24 juillet.

"Si nous arrêtons les MGF, les femmes souffriront... et nos enfants ne connaîtront pas notre culture", a déclaré Mme Jarjou.

Interdites dans plus de 70 pays, les mutilations génitales féminines restent très répandues dans certaines nations africaines et dans les communautés de la diaspora. On estime que 144 millions de femmes et de filles sur le continent ont été soumises à cette pratique, qui implique généralement l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes.

Les conséquences durent toute la vie et peuvent inclure des douleurs chroniques, des infections récurrentes, des problèmes de miction, de menstruation et d'accouchement, des douleurs pendant les rapports sexuels et des traumatismes. L'Organisation mondiale de la santé affirme que les mutilations génitales féminines n'ont aucun effet bénéfique sur la santé, mais seulement des effets néfastes.

En Gambie, de nombreuses personnes continuent d'emmener des filles se faire exciser malgré l'interdiction, que les autorités n'ont pas appliquée sérieusement, affirment les militants contre les MGF.

Près de trois quarts des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi cette pratique, dont 65 % lorsqu'elles avaient moins de 5 ans, selon la dernière enquête sanitaire du gouvernement en 2019-2020. Ce chiffre tombe à environ 46 % pour les filles de moins de 15 ans, selon l'enquête.

Les premières condamnations pour MGF sont intervenues huit ans après l'introduction de l'interdiction, en 2023, lorsque trois femmes ont été reconnues coupables d'avoir excisé huit fillettes. Cela a déclenché un débat public sur cette pratique pour la première fois en Gambie, débat qui a divisé les villages et les familles, et maintenant le parlement.

"Les gens poussent et tirent. Certains disent que c'est bien, d'autres que ce n'est pas bien", a déclaré l'une des filles de Jarjou, Jainaba Ndure.

"Je pense que ce n'est pas bon", a ajouté Mme Ndure à l'insu de sa mère, disant qu'elle craignait d'avoir des enfants douloureux.

Aujourd'hui âgée de 28 ans, Jainaba Ndure a appris, grâce aux activités de plaidoyer menées par les ONG, les conséquences néfastes des mutilations génitales féminines sur la santé des femmes. Elle a remarqué que des personnes âgées comme Jarjou peuvent se sentir offensées par ces campagnes.

"Ils disent qu'ils nous montrent de mauvaises images", dit-elle en faisant référence aux diagrammes des organes reproducteurs des femmes.

COUP DE POUCE À LA CARRIÈRE

La démarche visant à abroger l'interdiction des mutilations génitales féminines est menée par deux hommes puissants : Abdoulie Fatty, un religieux musulman influent, et Almaneh Gibba, un législateur indépendant représentant une circonscription rurale où la pratique est répandue.

Fatty a publiquement défendu les trois femmes condamnées et payé leurs amendes, exhortant le gouvernement à reconsidérer l'interdiction dans des discours télévisés et des sermons. Gibba, qui critique vivement le gouvernement, a présenté le projet de loi d'abrogation au parlement sept mois plus tard.

"Trop c'est trop", a déclaré M. Gibba à l'agence Reuters. "Nous ne serons libres que si nous l'abrogeons.

Les partisans de la loi en Gambie ont présenté leur campagne comme une réaction contre ce qu'ils décrivent comme des valeurs occidentales imposées par les donateurs internationaux ou les anciennes puissances coloniales, un thème qui trouve un écho chez de nombreux Africains. Ils affirment également que cette pratique est ancrée dans l'islam, la religion d'environ 96 % des Gambiens, bien que de nombreux imams et érudits islamiques le contestent.

Pour Fatty, ancien imam d'État sous Jammeh qui ne joue aucun rôle dans le gouvernement actuel, et pour Gibba, qui était auparavant peu connu en dehors de sa circonscription, le débat a donné un coup de pouce à leur carrière.

"Il leur suffit de se lancer dans une question très controversée pour être connus", a déclaré Satang Nabaneh, un juriste gambien.

Les deux hommes ont rejeté les suggestions selon lesquelles leur campagne était opportuniste. Fatty a déclaré qu'il ne s'intéressait pas à la politique, tandis que Gibba a affirmé qu'il défendait la religion, la culture et la tradition.

Les défenseurs des droits de l'homme craignent que le projet de loi ne déclenche un vaste mouvement de démantèlement des protections accordées aux femmes et aux jeunes filles.

"S'ils réussissent aujourd'hui, le lendemain, le projet de loi portera sur le mariage des enfants, puis le suivant sur la violence sexiste", a déclaré Nafisa Binte Shafique, représentante de l'UNICEF en Gambie.

Les défenseurs des droits craignent également que le projet de loi gambien n'inspire des lois similaires dans d'autres pays africains interdisant les mutilations génitales féminines. La Haute Cour du Kenya a rejeté une demande d'annulation de l'interdiction en 2021.

Le président de la Gambie, Adama Barrow, dont l'élection en 2016 a mis fin à plus de deux décennies de régime oppressif sous Jammeh, a déclaré que son gouvernement continuerait d'appliquer l'interdiction pendant que le projet de loi suit son chemin au parlement. Le gouvernement ne soutient pas les MGF mais laissera la démocratie suivre son cours, a déclaré à Reuters le ministre de l'information Ismaila Ceesay.

Le projet de loi a été adopté en deuxième lecture en mars, seuls cinq législateurs sur 53 ayant voté contre et un s'étant abstenu. Sur les cinq femmes parlementaires, quatre ont voté pour et une contre. Aucune n'a accepté d'être interviewée.

Après des semaines d'auditions publiques, les commissions parlementaires chargées de la santé et de l'égalité des sexes ont présenté le 8 juillet un rapport conjoint recommandant que la Gambie maintienne l'interdiction.

Le rapport décrit les MGF comme une "forme de torture" et une "discrimination à l'égard des femmes", ce qui a suscité la colère de M. Gibba, qui a déclaré que ces conclusions trahissaient la confiance des musulmans et des chefs traditionnels.

Après un débat houleux, les législateurs ont adopté le rapport par 35 voix contre 17 et deux abstentions.

Selon les analystes politiques, certains législateurs ont pu être influencés par les témoignages de médecins et de survivants des MGF sur leurs conséquences néfastes, mais il est trop tôt pour dire quel sera le résultat du vote final.

Mme Gibba reste persuadée que le projet de loi sera adopté, déclarant à Reuters : "Nous demandons la liberté de choix".

Le député Gibbi Mballow s'est opposé au projet de loi dès le départ. Il a expliqué que c'était en partie parce que ses quatre jeunes filles avaient subi des mutilations génitales féminines à son insu, alors qu'il rendait visite à sa mère. Il ne l'a découvert que lorsque la plus jeune a souffert d'une hémorragie si grave qu'elle a dû être transportée à l'hôpital.

Mballow a déclaré qu'en 15 ans au Parlement, il n'avait jamais vu un débat aussi houleux que celui-ci, ajoutant qu'il avait reçu des menaces de mort anonymes pour avoir voté "non".

"Ma carrière politique est en danger", a déclaré M. Mballow. "Certains de mes collègues sont terrifiés.

LA DOULEUR N'EST PAS UN PROBLÈME

Dans le village de Sintet, à environ 86 km à l'est de la capitale, Banjul, des femmes de tous âges et une poignée d'hommes se sont rassemblés en cercle un matin de juin sous un grand manguier.

Fatou Baldeh, une militante anti-MGF, se tenait au milieu, berçant le bébé d'une femme alors qu'elle animait une discussion sur la pratique de l'excision dans son village natal.

Il y avait des hommes et des femmes des deux côtés du débat, partageant leurs histoires personnelles et leurs arguments. Un jeune homme a déclaré qu'il souhaitait pouvoir rendre les rapports sexuels indolores pour sa femme.

Baldeh, qui a subi des mutilations génitales féminines à l'âge de 8 ans, a décrit les associations mentales qu'une jeune fille peut faire lorsque des personnes qu'elle aime et en qui elle a confiance l'emmènent à un événement excitant qui se transforme en cauchemar.

"Vous apprenez à la jeune fille que la douleur est acceptable", a-t-elle déclaré, ajoutant que les filles sont également invitées à taire leur traumatisme, ce qui jette les bases d'une culture du silence.

Mme Baldeh a déclaré à Reuters que le fait d'apprendre ce qu'est la MGF, telle qu'elle est décrite par certains groupes d'aide, lui avait paru insultant au début. D'autres femmes ont dit qu'elles n'aimaient pas le langage utilisé pour décrire leur corps et leurs expériences.

Le terme "mutilations génitales féminines" recouvre toute une série de procédures. En Gambie, selon les chiffres du gouvernement, 73 % des femmes qui ont subi des MGF se sont fait enlever le clitoris et d'autres parties de leur corps, tandis que 17 % ont subi une pratique connue sous le nom d'infibulation, qui consiste à rétrécir l'ouverture vaginale en créant un joint de recouvrement.

Pour Hawa Jallow, qui a passé des années à exciser des jeunes filles dans la ville rurale de Bansang, son rôle dans le maintien de la tradition est une source de fierté.

"Si vous n'avez pas un certain type d'intelligence, vous ne pouvez pas le faire", a déclaré Hawa Jallow, 45 ans, qui a appris cette pratique de sa défunte mère.

Après l'interdiction des mutilations génitales féminines, une ONG l'a engagée pour gérer les médicaments contre le VIH de la communauté, qu'elle conserve dans une armoire métallique poussiéreuse dans son bureau. Mais elle a déclaré qu'elle soutenait la démarche visant à légaliser à nouveau cette pratique, arguant qu'elle n'entraîne des problèmes que lorsque les gens la pratiquent de manière incorrecte, "juste pour de l'argent".

Les femmes comme Jallow sont très respectées dans leur communauté. Elles restent proches des familles des filles qu'elles excisent, qui les consultent pour des conseils sanitaires, spirituels et matrimoniaux, affirment les militants de la lutte contre les mutilations génitales féminines.

De nombreux Gambiens ont été ébranlés lorsque trois de ces femmes ont été arrêtées et condamnées à des amendes, décisions qui ont déclenché des manifestations pour et contre l'abrogation de l'interdiction.

Les militants affirment que ces condamnations étaient exceptionnelles.

Fatou Sakho, une bibliothécaire de 34 ans, a été horrifiée lorsqu'elle a appris en octobre dernier que la famille de son ex-mari avait emmené leur fille se faire exciser sans son consentement.

Elle a essayé de poursuivre les responsables en justice, passant des mois à rassembler des preuves et à faire pression sur la police pour qu'elle prenne des mesures. Mais malgré ses efforts, personne n'a été inculpé.

La tentative d'annulation de l'interdiction ne fait qu'aggraver son désespoir.

"Je n'arrive pas à trouver les mots justes pour exprimer ma colère et ma frustration à l'égard de ce projet de loi", a-t-elle déclaré. "Je ne comprendrai jamais pourquoi des hommes adultes trouvent qu'il est si important de discuter et de se battre sur ... la façon de couper les organes génitaux féminins.