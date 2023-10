De la tête du droïde C-3PO de "Star Wars" au costume de Leonardo DiCaprio dans "Titanic", une multitude de costumes et d'accessoires seront mis aux enchères le mois prochain dans le cadre d'une vente de souvenirs de cinéma et de télévision d'une valeur d'environ 14,6 millions de dollars.

Plus de 1 800 articles seront vendus par Propstore, société de vente aux enchères de souvenirs de divertissement, lors de sa vente aux enchères annuelle, qui se déroulera cette année du 9 au 12 novembre.

En tête de la vente, qui devrait rapporter plus de 12 millions de livres (14,6 millions d'euros) selon Propstore, figure la tête lumineuse que portait l'acteur Anthony Daniels pour jouer C-3PO dans "Star Wars : Un nouvel espoir", estimée entre 500 000 et 1 million de livres (600 000 à 1,2 million d'euros).

M. Daniels vend également d'autres souvenirs de la "Guerre des étoiles".

Nous disposons de ses archives complètes de l'époque où il travaillait sur les films de la "Guerre des étoiles", ce qui inclut certains accessoires et composants du corps, sa tête, ses mains, ses pieds", a déclaré Stephen Lane, fondateur et directeur général de Propstore, à l'agence Reuters.

"Nous avons également ses scripts originaux avec leurs annotations.

Parmi les costumes mis en vente figurent une chemise, un gilet et un pantalon portés par DiCaprio dans "Titanic" (100 000 à 200 000 livres), le peignoir de Honey Ryder porté par Ursula Andress dans "Dr. No" (70 000 à 140 000 livres) et le costume de cascadeur de Johnny Depp dans "Pirates des Caraïbes : On Stranger Tides" (50 000 à 100 000 livres).

Parmi les accessoires, citons le fouet de Harrison Ford dans "Indiana Jones et le Temple Maudit" (100 000-200 000 livres), l'armature du gant métallique du héros de "Nightmare on Elm Street", Freddy Krueger, et le schéma dessiné à la main (200 000-400 000 livres) et les baskets de Tom Hanks dans "Forrest Gump" (15 000-30 000 livres).

Parmi les autres lots figurent le script de tournage annoté à la main de Stanley Kubrick pour "The Shining" (30 000-60 000 livres) et un manteau porté par Marlon Brando dans "Le Parrain" (25 000-50 000 livres).

M. Lane précise que les lots proviennent de collectionneurs, de conservateurs, d'archives, de studios de cinéma et de sociétés de production.

"La demande augmente et nous voyons des objets voyager dans le monde entier... et ils sont achetés par des fans passionnés et des amoureux du cinéma, des collectionneurs", a-t-il déclaré. "Mais certains de ces objets finissent également dans les musées et les archives des studios.

(1 $ = 0,8229 livre)