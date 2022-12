La transformation soudaine de Sam Bankman-Fried de chevalier blanc en détenu

Bankman-Fried a été arrêté par les autorités bahamiennes à la demande du gouvernement américain, a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué. Le procureur général des Bahamas a déclaré dans un communiqué distinct que les États-Unis demanderont probablement son extradition.

De multiples agences fédérales enquêtent également sur la manière dont la bourse a géré les fonds des clients pendant qu'il était en charge.

Bankman-Fried a amassé des milliards de dollars de richesse personnelle en dirigeant FTX, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde qui était évaluée plus tôt cette année à 32 milliards de dollars.

Depuis son départ, Bankman-Fried a déclaré qu'il n'avait plus de rôle dans l'entreprise. Pourtant, il a également déclaré à un journaliste de Vox qu'il croyait que le dépôt de bilan de FTX était une erreur et a suggéré sur Twitter et dans des interviews avec les médias qu'il peut encore augmenter la liquidité pour rendre les clients entiers. Il n'a pas précisé comment il comptait s'y prendre.

FTX a nommé l'expert en restructuration John Ray au poste de PDG après le départ de Bankman-Fried le 11 novembre, peu avant le dépôt de bilan. Ray a supervisé la liquidation d'Enron, le géant du commerce de l'énergie qui a sombré dans le scandale et la faillite en 2001.

CHEVEUX SAUVAGES, T-SHIRTS, COPAINS CÉLÈBRES

Connu dans les cercles financiers sous ses initiales, SBF, Bankman-Fried était devenu une figure éminente et non conventionnelle, connue pour ses cheveux sauvages, ses t-shirts et ses shorts. Il a participé à des panels avec des hommes d'État célèbres tels que l'ancien président américain Bill Clinton et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, ainsi qu'avec le top model Gisele Bundchen.

Bankman-Fried a contribué à hauteur de 5,2 millions de dollars à la campagne 2020 du président Joe Biden et est devenu l'un des plus grands donateurs des candidats politiques démocrates.

"Personne ne disait que quelque chose n'allait pas avec SBF", a déclaré Marius Ciubotariu, cofondateur du protocole Hubble, une plateforme de prêt décentralisée.

L'effondrement de FTX a pris les marchés par surprise car Bankman-Fried était considéré comme un fondateur ayant le sens des affaires et capable de conclure des accords, a-t-il dit.

L'ancien prodige de la crypto-monnaie a été élevé en Californie par deux professeurs de droit de l'Université de Stanford, Joseph Bankman et Barbara Fried. Bankman-Fried a commencé sa carrière chez Jane Street Capital, un choix qu'il a dit être influencé par le désir de gagner de l'argent pour poursuivre son intérêt pour l'altruisme efficace, un mouvement qui encourage les gens à donner la priorité aux dons aux organismes de bienfaisance.

DE MILLIARDS À LA FAILLITE

Profitant des différences de prix du bitcoin en Asie et aux États-Unis, SBF a amassé une fortune qui, selon Forbes, s'élevait il y a un an à 26,5 milliards de dollars. Il a finalement créé la société de trading de crypto-monnaies Alameda Research en 2017 et a fondé FTX un an plus tard. Cette dernière était évaluée en janvier à 32 milliards de dollars.

Reuters a rapporté qu'au cours des deux dernières années, FTX, les parents de Bankman-Fried et les cadres supérieurs de FTX ont acheté au moins 19 propriétés d'une valeur de près de 121 millions de dollars aux Bahamas, où FTX est basé.

Depuis que FTX a déposé son bilan, Bankman-Fried a pris ses distances par rapport à l'image qu'il projetait lors d'interviews dans les médias et au Capitole, déclarant au journaliste de Vox que son plaidoyer en faveur d'un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies n'était "que des relations publiques" et que ses discussions sur l'éthique au sein de l'industrie étaient au moins en partie une façade.

Alors que les traders se précipitaient pour retirer des fonds de FTX dans les jours précédant l'effondrement de l'entreprise, Bankman-Fried a dit aux investisseurs qu'il était convaincu que l'entreprise serait sauvée, selon une source familière avec la situation.

L'effondrement de FTX a fait plonger le bitcoin à son plus bas niveau depuis deux ans, les investisseurs craignant que les problèmes de l'entreprise ne se propagent à d'autres sociétés de crypto-monnaies. Les employés ont été pris au dépourvu ; certains ont envoyé des notes d'excuses aux clients en exprimant leur choc face à ce qui s'était passé, selon une personne familière de l'affaire. Bankman-Fried lui-même a présenté ses excuses à de multiples reprises aux clients et aux employés.

Malgré tous ses récents soutiens de célébrités, sa notoriété et ses bailleurs de fonds de renom, Bankman-Fried a déclaré qu'il n'était pas toujours confiant quant aux perspectives de FTX.

"Je pensais que nous allions échouer", a déclaré Bankman-Fried lors d'une conférence en juin, quelques semaines avant que FTX et Alameda n'offrent une bouée de sauvetage à deux plateformes cryptographiques en difficulté. "Je pensais que nous échouerions parce que personne ne l'utiliserait jamais".