La transition Biden et les espoirs de vaccins font augmenter les stocks, le pétrole et le bitcoin

Les marchés européens ont suivi les gains des actions asiatiques et américaines, l'indice STOXX 600 à large base ayant augmenté de 0,6 % [.EU] et le Brent ayant atteint son plus haut niveau depuis mars à 46,52 $ le baril. Les valeurs refuges telles que l'or ont chuté.

Après des semaines de contestation juridique des résultats des élections, la chef de l'administration américaine des services généraux, Emily Murphy, a écrit à M. Biden lundi pour l'informer que le processus officiel de passation des pouvoirs pouvait commencer.

Le président Donald Trump a tweeté qu'il avait dit à son équipe de "faire ce qui doit être fait en ce qui concerne les protocoles initiaux", une indication qu'il s'orientait vers une transition.

"Les marchés ont été contraints par des niveaux d'incertitude très élevés sur le front politique américain et autour des vaccins pendant des semaines, donc avec ces deux départs, les investisseurs envisagent la perspective d'un retour à la normale en 2021", a déclaré Emmanuel Cau, responsable de la stratégie des actions européennes chez Barclays.

Les informations selon lesquelles M. Biden prévoit de nommer l'ancienne présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen au poste de prochain secrétaire au Trésor ont encore renforcé les actions américaines, car on s'attendait à ce qu'elle poursuive des politiques plus conventionnelles que celles de Steven Mnuchin

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,7 % au début des heures de bourse en Europe, ce qui a mis l'indice mondial des actions MSCI de 49 pays sur la bonne voie pour atteindre un nouveau record plus tard.

Le Nikkei japonais a fait un bond de 2,5 % dans la nuit pour atteindre son plus haut niveau depuis mai 1991, les actions des secteurs de l'énergie, de l'immobilier et de la finance étant en tête de la progression. [.T]

Les parts de l'Asie-Pacifique hors Japon ont augmenté de 0,4 %. Le S&P/ASX 200 australien s'est renforcé de 1,26 %, atteignant son plus haut niveau en près de neuf mois, les valeurs énergétiques étant en tête.

Le Kospi de Séoul a augmenté de 0,6 %, tout comme le Hang Seng de Hong Kong, qui a progressé de 0,4 %. Les valeurs vedettes de la Chine ont toutefois été aberrantes, avec une légère baisse de 0,6 %, les investisseurs ayant enregistré des bénéfices après les fortes hausses récentes.

(Pour un graphique des marchés mondiaux en novembre :

Certains analystes affirment qu'une présidence Biden, qui pourrait signifier une plus grande marge de négociation pour Washington et Pékin, ne ferait pas une grande différence pour le marché des actions chinoises, car ils s'attendent à peu de changements dans la politique générale des États-Unis envers la Chine.

Les progrès réalisés sur les vaccins COVID-19, qui ont soutenu Wall Street pendant la nuit, ont contribué à maintenir l'appétit pour le risque à un niveau élevé, car ils ont renforcé l'optimisme quant à une reprise plus rapide de l'économie mondiale

AstraZeneca et l'université d'Oxford ont déclaré lundi que leur vaccin COVID-19, qui est moins cher à fabriquer, plus facile à distribuer et plus rapide à mettre en ?uvre que ses concurrents, pourrait être efficace à 90 %.

RISQUE

Le dollar néo-zélandais a fait partie des gagnants, augmentant de 0,9 % pour atteindre son plus haut niveau en deux ans, soit 0,6986 $, car sa banque centrale a déclaré que les prix de l'immobilier, qui ont été plus élevés cette année, pourraient être inclus dans son panier d'inflation

L'euro s'est à nouveau rapproché de 1,19 dollar et l'indice du dollar, qui suit le billet vert par rapport à un panier de six grands rivaux, est descendu à 92,242. [/FRX]

Bitcoin a atteint 19 000 dollars pour la première fois en près de trois ans, se rapprochant de son plus haut niveau historique d'un peu moins de 20 000 dollars, alors que la demande de biens perçus comme résistant à l'inflation augmente.

Également stimulé par les espoirs suscités par le vaccin, le pétrole a atteint des niveaux jamais vus depuis que le coronavirus a commencé à se propager rapidement en mars et a décimé la demande

Les contrats à terme du brut Brent ont augmenté de 45 cents, soit 1 %, pour atteindre 46,51 dollars le baril, ce qui représente une hausse de plus de 20 % ce mois-ci, tandis que le brut West Texas Intermediate américain a ajouté 46 cents, soit 1,1 %, pour atteindre 43,52 dollars.

"Les progrès réalisés dans la mise au point et la distribution d'un vaccin réduisent les risques d'un retour à la normale pour les marchés pétroliers", a déclaré Stephen Innes, stratège en chef des marchés mondiaux de la société de services financiers Axi.

Les nouvelles économiques meilleures que prévu en Allemagne, où le produit intérieur brut a connu une croissance record de 8,5 % au troisième trimestre, grâce à la reprise des dépenses des ménages, ont contribué à la bonne tenue des marchés à court terme. Cette lecture a marqué une révision à la hausse d'une précédente estimation rapide de 8,2 % de croissance.

L'enquête de l'institut Ifo sur le moral des entreprises a toutefois fait craindre une récession à venir, l'indice du climat des affaires étant tombé à 90,7, alors qu'il avait été révisé à la baisse à 92,5 en octobre.

(Pour un graphique de l'IFO allemand :

Sur les marchés obligataires, le rendement des obligations de référence américaines à 10 ans a légèrement augmenté pour atteindre 0,87 %, tout comme celui de la plupart des obligations d'État européennes. En Allemagne, le rendement à 10 ans a augmenté de 1 point de base pour atteindre -0,57 % au début de la négociation.

L'or a également continué à perdre de son éclat, chutant de 1 % à 1 817 dollars l'once après avoir chuté de 10 % ce mois-ci.