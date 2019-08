Bourse de Paris : La "trêve" estivale commence mal

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

Vendredi, Donald Trump a relancé les hostilités commerciales avec la Chine, accusée de ne pas suffisamment se hâter pour conclure un accord commercial avec Washington. Au cours du weekend, le yuan a nettement reculé jusqu'à des planchers de plus de 10 ans face au billet vert. En parallèle, la Chine a cessé d'acheter des produits agricoles "made in USA" et le Président américain a ouvertement accusé Pékin de manipuler sa monnaie pour atténuer l'impact des sanctions douanières adoptées par les Etats-Unis. Hier soir, l'administration américaine lui a emboîté le pas en estimant à son tour que la Chine utilise sa devise de façon déloyale, ce dont elle s'était gardée jusque-là. Ambiance...Tout en s'offusquant des accusations américaines, les autorités chinoises ont demandé mardi à leur banque centrale d'agir contre la baisse du yuan. La PBOC s'est exécutée en fixant un taux de change quotidien plus élevé que prévu et en plaçant des obligations à Hong Kong. Les indicateurs avancés américains se sont retournés dans le vert après ces annonces nocturnes, interprétées comme un signal de détente. Sur les places asiatiques en revanche, le rouge domine toujours, signe que la tension reste forte. Il faut dire qu'en plus des craintes de guerre des changes, les zones de friction ne manquent pas dans la région : reprise en mains du Cachemire par le pouvoir central indien, mouvements contestataires à Hong Kong ou tirs de missiles par la Corée du Nord contribuent à dégrader un climat déjà particulièrement lourd.Les indicateurs avancés européens restent positionnés dans le rouge ce matin.Les commandes d'usines allemandes (8h00) et l'étude JOLTS sur les ouvertures de postes aux Etats-Unis (16h00) sont les deux temps forts du jour. A moins que le discours d'un banquier de la Fed n'accapare l'attention ? Charles Evans (Fed de Chicago) doit intervenir lors d'une conférence à 15h30, tandis que son homologue de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, est attendu autour de 18h00. Ce matin, la Banque d'Australie a laissé son taux directeur inchangé à 1%, comme prévu.L'euro a repris du terrain face au dollar à 1,1225 USD. L'once d'or est ferme sur ses meilleurs niveaux récents, à 1467 USD. Le pétrole rebondit à 60,18 USD le Brent et 55 USD le WTI. Le rendement du T-Bond 10 ans se stabilise à 1,724%. Le Bitcoin consolide légèrement à 11 700 USD. Air France-KLM : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché. Air Liquide : Crédit Suisse passe de sousperformance à surperformance avec un objectif relevé de 116 à 140 EUR. Arkema : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif ramené de 98,30 à 97 EUR. Banco de Sabadell : Jefferies reste à conserver avec un objectif ramené de 1,05 à 0,88 EUR. Brunello Cucinelli : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif ajusté de 35 à 34 EUR. Cobham : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif relevé de 150 à 168 GBp. Europcar : Goldman Sachs passe de neutre à achat avec un objectif de cours réduit de 9,50 à 8 EUR. Eutelsat : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif réduit de 19,50 à 18,50 EUR. PostNL : Jefferies reste à conserver avec un objectif abaissé de 2 à 1,80 EUR.La combinaison mois d'août / chute des marchés a tétanisé les entreprises, si bien que l'actualité est particulièrement allégée ce matin. Il y a bien Pernod Ricard qui a acquis Firestone & Roberstson, propriétaire des whiskys texans super-premium TX ou Touax , qui a émis 10 M€ d'obligations. Et Marie Brizard , qui projette de céder Sobieski Trade pour alléger sa structure. Côté publications, l'agroalimentaire est en première ligne avec Bonduelle , qui a publié ses revenus annuels et confirmé sa projection de rentabilité, même si un contentieux sur le remboursement d'un sinistre pourrait compliquer la donne. Vilmorin a aussi dévoilé les ventes annuelles de son exercice décalé, et confirmé viser une hausse de sa marge opérationnelle d'environ 1 point, pour une progression plus modeste de son bénéfice net. Sabeton a aussi publié ses comptes.Jeff Bezos a finalement cédé 2,8 Mds$ 'actions Amazon.com la semaine dernière. New Media rachète Gannett , l'éditeur de USA Today, pour 1,4 Md$. Daniel Kretinsky ne relèvera pas son offre sur l'allemand Metro Blackstone pourrait investir 560 M$ dans son homologue BC Partners. Marriott va prendre une provision de 126 M$ sur l'énorme fuite de données qui avait affecté le groupe. Sports Direct rachète le distributeur de vêtements Jack Wills pour 12,8 M£. OC Oerlikon réduit ses objectifs.. En Europe, Deutsche Post Intercontinental Hotels et Meggitt . Aux Etats-Unis, Walt Disney Allergan et Regeneron