La vacance immobilière donne des ailes à Airbnb (étude)

Zurich (awp) - La hausse constante du nombre de logements locatifs en Suisse, dans un contexte marqué par une forte concurrence et des recettes en baisse, incite de plus en plus de bailleurs et investisseurs à se tourner vers des plateformes de location à court terme comme Airbnb.

Alors que sur le marché de la propriété du logement à usage propre, les taux bas maintiennent les coûts de logement à un niveau faible, sur celui de la location, le taux de vacance plus de quatre fois plus élevé (+2,6%) rend toujours plus ardue la rentabilisation d'un bien.

"Le marché immobilier présente un potentiel considérable pour une utilisation plus efficace de l'espace", estime Raiffeisen dans son étude "Immobilier Suisse" publiée mardi, évoquant une "ressource rare et coûteuse", que des plateformes de location comme AirBnB permettent de faire fructifier bien plus rapidement qu'un bail traditionnel.

En Suisse, le site de partage américain est en pleine croissance. Aujourd'hui, près de 60'000 objets sont proposés, une offre qui a doublé en l'espace de trois ans, souligne Raiffeisen, ajoutant que plus de 450'000 nuitées en Suisse sont réservées chaque mois via Airbnb par une clientèle à 80% étrangère.

Vocation initiale détournée

Plus de deux tiers des réservations effectuées par ce biais sont effectuées dans les régions touristiques alpines. Le Valais représente à cet égard un "véritable eldorado", selon la coopérative bancaire. "À Veysonnaz, à Nendaz et dans la vallée de Saas, plus d'un logement sur quatre est proposé à la location à court terme", explique Martin Neff, chef économiste chez Raiffeisen.

L'étude signale cependant que la plateforme californienne a dévié de sa vocation initiale et est de plus en plus exploitée à des fins commerciales. "La professionnalisation en cours montre qu'Airbnb permet de gagner de l'argent", poursuit l'expert.

Comme ce type de location rapporte davantage qu'un bail locatif à long terme, les villes connaissant une pénurie de logements risquent de voir celle-ci s'aggraver. "De tels effets néfastes ont entraîné, dans certains pays, un resserrement notable de la réglementation", rappelle M. Neff, évoquant les conséquences négatives de l'avènement d'Airbnb.

Reste que la rentabilité de biens loués à court terme varie considérablement selon les régions, leur attractivité touristique et les prix de l'immobilier. Ainsi Raiffeisen a calculé qu'en raison du niveau élevé à l'achat, le rendement des fonds propres n'est que de 3% à Zurich, contre 14% dans l'Oberland bernois.

