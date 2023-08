Berne (awp/ats) - La canicule a atteint mardi un pic de 37 degrés à Sion, dépassant le précédent record annuel. La journée de mercredi devrait également être fortement marquée par la chaleur.

Les météorologues n'attendent un refroidissement qu'à partir de vendredi au plus tôt. La vague de chaleur sévit en Suisse depuis vendredi dernier.

Genève a enregistré sa onzième journée de canicule consécutive avec 36,7 degrés. Autour du lac Léman également, les températures étaient exceptionnellement élevées dès la deuxième quinzaine d'août.

Ailleurs, MétéoSuisse a mesuré entre 33 et 36 degrés sur une grande partie du territoire, indique le météorologue Andreas Asch mardi soir à l'agence de presse Keystone-SDA.

A Disentis, dans les Grisons, à 1197 mètres d'altitude, le thermomètre a battu le précédent record du mois d'août avec 32,8 degrés. A Scuol, à 1300 mètres, il a fait 32,2 degrés.

Record pour l'isotherme du zéro degré

Selon l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse), les températures en altitude ont été exceptionnellement élevées.

L'isotherme zéro degré, qui se situe à 5200 mètres d'altitude, a indiqué des températures positives même sur les plus hauts sommets alpins de Suisse. Dans la nuit de dimanche à lundi, elle avait établi un nouveau record à 5298 mètres d'altitude.

A Berne et à Buchs (AG), la colonne de mercure a grimpé à 34,8 degrés et à Bâle à 34,7. Au Tessin, Locarno-Monti a enregistré 34,9 degrés. Il a fait à peine moins chaud à Coire avec 33,8 degrés. Lucerne a mesuré 33,3 et Lugano 33,1 degrés. Il a fait un peu plus frais à 776 mètres d'altitude à Saint-Gall avec 29,2 degrés.

Selon les valeurs normales de 1991 à 2020, il y a en août en moyenne trois à six jours de canicule avec des températures supérieures à 30 degrés, en général durant la première moitié du mois.

Fin de journée précoce

La Confédération a maintenu à la mi-journée l'alerte canicule de niveau 4, qui concernait douze régions du Tessin et du canton de Vaud ainsi que l'ensemble du canton de Genève.

A Genève, certaines activités sur les chantiers ont cessé précocement, sur ordre de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) qui appliquait ainsi pour la première fois une nouvelle directive. Celle-ci prévoit d'interrompre les travaux très lourds à midi et les travaux lourds à 14h00.

Au Tessin, la fin de la journée de travail était fixée à 15 heures. La commission paritaire de la construction s'était mise d'accord sur cette solution en cas d'alerte canicule de niveau 4. Le syndicat Unia demande depuis longtemps l'arrêt des travaux en cas de canicule.

Risques d'incendie de forêt

En raison du risque très élevé d'incendie de forêt, le Valais a décrété mardi, pour la deuxième fois cet été, une interdiction générale de faire des feux en plein air. Les grillades restent autorisées dans le domaine privé. Seule une pluie continue d'au moins trois jours pourrait apporter un soulagement. Mais elle n'est pas en vue,

Dans les cantons de Fribourg, Vaud et Genève, les feux en forêt sont interdits. La Confédération met en garde contre un fort risque d'incendie de forêt de niveau 4 dans de nombreuses régions de l'ouest et du sud. Le canton d'Argovie a interdit le prélèvement d'eau dans trois ruisseaux. Pour d'autres cours d'eau, il appelle à la retenue.

Nuits tropicales

Lorsque les températures dépassent 25 degrés, les météorologues parlent d'une journée d'été. D'un point de vue météorologique, la nuit de lundi à mardi à Vevey a donc été comparable à un jour d'été normal.

A Locarno-Monti, la température a stagné à 24,1 degrés pendant la nuit. Plusieurs villes du pays ont également connu une nuit tropicale, c'est-à-dire une nuit lors de laquelle le mercure ne descend pas en-dessous des 20 degrés.

La température minimale nocturne a ainsi été de 23,4 degrés à Lausanne Pully, 22,2 degrés à Neuchâtel, 21,3 degrés à Zurich et 21 degrés à Genève et Bâle-Binningen.

ats/rp