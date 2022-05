La vague de chaleur au Texas met en évidence les problèmes de congestion du réseau électrique

La fiabilité du réseau électrique est un problème depuis le gel de février de l'année dernière, qui a entraîné plus de 200 décès dans le cadre de pannes généralisées et de flambées des prix de l'électricité qui ont poussé au moins cinq négociants en électricité à la faillite. L'opérateur du réseau de l'État, l'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), a fixé des normes de fiabilité obligatoires pour les services publics afin d'éviter de nouvelles pannes.

Mais contrairement aux pénuries de gaz naturel et aux centrales gelées qui ont entraîné des pannes, l'avis de puissance du week-end n'avait rien à voir avec l'approvisionnement en carburant. Six centrales fournissant 2 900 mégawatts d'électricité ont "disjoncté", a déclaré l'État, déclenchant l'avis.

Les prix de gros de plus de 4 000 $ par mégawattheure qui en ont résulté à Houston et les prix négatifs à 150 miles (241 km) de là ont montré que l'électricité ne pouvait pas atteindre la demande ailleurs, ont déclaré les experts en énergie.

"Un problème de transmission expliquerait d'où auraient pu provenir les incohérences de prix et les prix négatifs", a déclaré Ramanan Krishnamoorti, responsable de l'énergie à l'Université de Houston.

"Les chances que de nombreuses centrales électriques soient hors ligne pour leurs propres raisons individuelles seraient infiniment faibles", a déclaré Joshua Rhodes, chercheur associé à l'Institut de l'énergie de l'Université du Texas à Austin et au Webber Energy Group.

ERCOT a refusé de mettre un responsable à disposition pour faire des commentaires lundi, et un porte-parole n'a pas voulu discuter de ce qui a provoqué le déclenchement des six centrales. L'opérateur a déclaré qu'il aurait suffisamment d'énergie pour l'État cet été.

Neal Dikeman, partenaire de la société d'investissement Energy Transition Ventures et ancien directeur d'une société de réseau intelligent qui vend des contrôles de flux d'énergie, a déclaré que la congestion restera probablement un problème lorsque le Texas se réchauffera cet été.

"En été, il y a souvent des congestions dues au fait que les gens allument leurs climatiseurs, ce qui fait que les lignes (de transmission) s'épuisent parce que les limites thermiques sont atteintes."