La vague de chaleur en Europe atteint la Pologne et la Grèce alors qu'elle se déplace vers l'est, provoquant des feux de forêt

Depuis que les températures ont commencé à grimper en flèche dans le sud de l'Europe au début du mois, la canicule a causé des centaines de décès et déclenché des incendies de forêt qui ont brûlé des dizaines de milliers d'hectares de terres dans des pays comme l'Espagne, le Portugal et la France. La Grande-Bretagne et la France ont toutes deux enregistré des températures record mardi.

La vague de chaleur extrême fait partie d'une tendance mondiale à la hausse des températures, largement attribuée par les scientifiques et les climatologues au changement climatique causé par l'activité humaine. Selon les prévisions, une chaleur torride devrait s'abattre sur une grande partie de la Chine jusqu'à la fin août.

La Grèce, qui a maîtrisé un énorme incendie de forêt qui a fait rage près d'Athènes pendant deux jours et a été attisé par des vents violents, a exhorté l'Europe à faire davantage pour lutter contre le changement climatique.

"La crise climatique est désormais évidente dans toute l'Europe, avec une intensité particulière dans la grande région méditerranéenne. Le cocktail de températures élevées, de vents en rafales et d'une forte sécheresse conduit inévitablement à des feux de forêt", a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement, Giannis Oikonomou.

"L'Europe doit agir de manière coordonnée et rapide pour inverser la crise climatique", a déclaré M. Oikonomou aux journalistes. "La solution ne peut être donnée au niveau national, car le problème est transnational et énorme."

Les pompiers grecs se sont attaqués à 390 incendies de forêt en une semaine, soit environ 50 à 70 incendies par jour, a-t-il précisé. Selon la station météorologique de Penteli, près d'Athènes, où l'incendie s'est déclaré mardi, les vents ont atteint 113 km par heure (70 mph) à un moment donné.

Alimentés par le changement climatique, les incendies de forêt augmentent en fréquence et en intensité dans de nombreux pays, répandant une fumée qui contient des gaz nocifs, des produits chimiques et des particules et qui peut être nocive pour la santé.

PLUS DE FEUX DE FRICHES

En Pologne, les autorités ont émis des avertissements de chaleur pour de nombreuses régions du pays, avec des températures atteignant 36,7 Celsius (98 Fahrenheit) mesurées dans la ville occidentale de Kornik. Dans la ville portuaire de Gdansk, au nord, de nombreux résidents et touristes se sont dirigés vers les plages locales pour se rafraîchir.

Un grand feu de forêt s'est déclaré près de la ville de Brzesko, dans le sud du pays, a rapporté le site d'information Onet. Les pompiers ont déclaré à Onet que plus de 50 hectares (120 acres) de champs avaient déjà brûlé, et que le feu se dirigeait vers une forêt.

Les températures en Pologne devraient baisser pendant le week-end.

En Italie, les incendies en Toscane et dans le Frioul-Vénétie Julienne continuent de faire rage mais ne semblent pas s'être propagés, selon l'agence de presse italienne ANSA. De nouveaux feux de forêt ont été repérés dans les montagnes près de Bologne et en bordure de l'autoroute A9, au nord de Milan, a-t-elle précisé.

Quatorze villes, dont Rome et Milan, ont été placées jeudi dans la plus haute alerte canicule du pays, et ce nombre devrait passer à 16 vendredi, selon le ministère de la santé.

L'ANSA a également rapporté qu'un incendie qui a débuté dans le nord de l'Italie, près de Carso, s'est propagé au-delà de la frontière slovène, endommageant une zone de plus de 2 000 hectares (5 000 acres).

Du côté slovène, 400 personnes de trois villages ont dû être évacuées en raison du brasier, ont indiqué les médias slovènes.

Les feux de forêt ont continué à brûler au Portugal et en Espagne.

Assis dans une grande salle de sport remplie de lits de camp et de chaises en plastique, Fernando Gimenez, 68 ans, a versé des larmes en parlant du départ de sa maison dans le centre de l'Espagne, à l'ouest de Madrid.

Gimenez est l'un des milliers de résidents évacués du village d'El Hoyo de Pinares en raison d'un incendie de forêt.

"Je ne sais pas ce que je vais trouver. Des arbres brûlés. Rien. Je ne peux même pas y penser", a déclaré Gimenez à Reuters. "Je ressens une sorte de vide à l'intérieur", a-t-il ajouté.

La Croix-Rouge espagnole a organisé un hébergement temporaire pour lui et des centaines de personnes évacuées.

"Nous travaillons beaucoup avec eux sur le soutien psychologique, parce que laisser leur maison derrière eux sans savoir ce qui se passe, c'est dur", a déclaré un chef d'équipe de la Croix-Rouge, Belen Lopez.