La vague de chaleur en Europe pourrait persister la semaine prochaine après avoir atteint son pic - OMM

"La question que tout le monde se pose en regardant vers l'avenir est la suivante : quand cela va-t-il se terminer ?", a déclaré Robert Stefanski, chef des Services climatiques appliqués à l'OMM. "Malheureusement, en regardant tous les modèles de tous nos partenaires au niveau national et régional, peut-être pas avant le milieu de la semaine prochaine."

La Grande-Bretagne a enregistré la température la plus élevée de son histoire, soit 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit), tandis que les pompiers du sud-ouest de la France se sont battus pour contenir d'énormes feux de forêt alors qu'une vague de chaleur venant du sud s'installait sur l'Europe occidentale. [L1N2Z00MB]

M. Stefanski a déclaré qu'il s'attendait à ce que les températures atteignent un pic mardi mais restent supérieures à la moyenne.

Lors de la même séance d'information, le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas, a prévenu qu'il s'attendait à voir un nombre "beaucoup plus élevé" de vagues de chaleur à l'avenir en raison du changement climatique.

"La direction est claire et à l'avenir, ce type de vagues de chaleur sera normal et nous verrons des extrêmes encore plus forts", a déclaré M. Taalas, portant des manches courtes et une cravate rouge et bleue qu'il a dit avoir choisie pour illustrer la tendance au réchauffement.

Lors du même point de presse, les responsables ont déclaré qu'ils s'attendaient à davantage de décès parmi les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants en raison de la vague de chaleur en cours, ainsi qu'à des défis pour les systèmes de santé en raison de la demande accrue.