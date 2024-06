L'Inde a enregistré près de 25 000 cas de coups de chaleur présumés et 56 personnes ont perdu la vie après plusieurs jours de canicule dans le pays entre mars et mai, ont rapporté les médias locaux, citant des données du gouvernement.

Le mois de mai a été particulièrement mauvais pour la région, avec des températures qui ont atteint 50 degrés Celsius (122 degrés Fahrenheit) dans la capitale Delhi et dans l'État voisin du Rajasthan.

À l'inverse, certaines régions de l'est de l'Inde ont souffert de l'impact du cyclone Remal. Les fortes pluies qui se sont abattues sur l'État d'Assam, dans le nord-est du pays, ont fait 14 morts depuis mardi.

Au Sri Lanka, au moins 15 personnes sont mortes à la suite d'inondations et de glissements de terrain provoqués par les fortes pluies de mousson qui se sont abattues sur la région, a déclaré dimanche le Centre de gestion des catastrophes (DMC) du pays.

Une confluence de facteurs a conduit à un été très chaud en Asie du Sud, une tendance qui, selon les scientifiques, a été aggravée par le changement climatique provoqué par l'homme.

Vendredi, au moins 33 personnes, dont des fonctionnaires électoraux en poste pour les élections générales qui viennent de s'achever en Inde, sont mortes d'une insolation présumée dans les États d'Uttar Pradesh et de Bihar, dans le nord, et d'Odisha, dans l'est du pays.

Les données du Centre national de contrôle des maladies (NCDC) montrent que la situation a été la plus grave en mai, avec 46 décès liés à la chaleur et 19 189 cas présumés d'insolation, selon le site d'information The Print.

Si l'on tient compte des cas suspects, le nombre total de décès en Inde pourrait s'élever à 80, selon le journal The Hindu.

Plus de 5 000 cas d'insolation ont été détectés dans le seul État central du Madhya Pradesh.

Le bureau météorologique a prévu que les conditions de la vague de chaleur seraient moins sévères jusqu'à mercredi et l'arrivée précoce de la mousson dans l'État méridional du Kerala la semaine dernière devrait apporter un soulagement supplémentaire.