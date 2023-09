OpenAI discute avec des investisseurs d'une éventuelle ouverture du capital, qui valoriserait la startup d'intelligence artificielle à l'origine de ChatGPT entre 80 et 90 milliards de dollars, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec les discussions.

Le journal financier américain évoque des discussions avec "des investisseurs", sur la base d'une valorisation trois fois plus élevée que celle qui avait été évoquée plus tôt cette année. OpenAI, dont Microsoft détient 49%, estime que son chiffre d'affaires devrait atteindre le milliard de dollars cette année, et passer à plusieurs milliards de dollars dès l'année prochaine. Cela illustre l'engouement autour de l'IA, qui pousse les grands groupes du numérique à développer leurs propres technologies. C'est le cas de Google, qui était à l'origine du projet OpenAI ou de Meta Platforms.

Des actions existantes, pour le moment

Selon les informations du WSJ, OpenAI pourrait céder quelques centaines de millions de dollars d'actions existantes à des investisseurs de la Silicon Valley, en puisant dans les actions détenues par les actionnaires d'origine, souvent des salariés de l'entreprise elle-même. Quelques fonds sont aussi présents au capital, comme Sequoia Capital et Khosla Ventures.

Cette opération pourrait constituer un galop d'essai à un placement de titres plus vaste passant par l'émission d'actions nouvelles, pour financer le développement. Jusqu'à présent, c'est essentiellement Microsoft qui a alimenté les caisses.

Microsoft restera minoritaire

A l'origine, OpenAI était une organisation à but non lucratif. Mais ses statuts ont changé depuis 2015 pour lui permettre de passer d'un organisme de recherche à une entité capable de lever des fonds. Une évolution qui n'a pas plus à tout le monde, puisque plusieurs scientifiques qui faisaient partie des débuts de l'aventure sont partis fonder Anthropic, la société dans laquelle Amazonvient d'injecter 4 Mds$.

Microsoft, de son côté, ne devrait pas pouvoir prendre le contrôle de la société à la faveur des levées de fonds, si l'on en croit les informations parues ces derniers mois. Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, avait en outre écarté, fin 2022, l'éventualité d'une entrée en bourse.