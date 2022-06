La valeur des avoirs en bitcoins du Salvador a été divisée par deux suite à une liquidation

Les 10 achats annoncés par le président Nayib Bukele via Twitter ont une valeur marchande d'un peu plus de 51 millions de dollars, avec la plus grosse transaction unique - 420 pièces à plus de 59 000 dollars la pièce - en baisse de près de 63 %.

Bukele a déclaré sur Twitter au moins quatre fois que le Salvador avait acheté un "dip", un terme utilisé par les traders pour signifier qu'ils ont profité d'une dislocation des prix qui se réinitialise pour un gain rapide.

L'un des "dips" que M. Bukele a dit que le Salvador a acheté était 420 pièces pour plus de 59 000 $ chacune à la fin du mois d'octobre, un total de près de 25 millions de dollars qui vaut maintenant 9,5 millions de dollars.

Le gouvernement n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la valeur de son portefeuille de bitcoins.

Les montants, tant l'investissement que la perte, ne représentent qu'une fraction des 3,65 milliards de dollars que la nation d'Amérique centrale détenait en réserves de change le mois dernier, selon l'agence de notation DBRS Morningstar.

Le pays a 7,65 milliards de dollars de dette négociable en circulation, selon les données de Refinitiv. Un paiement de 800 millions de dollars est dû en janvier, sur une obligation qui se négocie à 73,5 cents sur le dollar et qui rapporte 67,6 %.

"Les détenteurs d'obligations ne sont pas plus avisés sur la manière dont les paiements des obligations seront effectués", a déclaré Siobhan Morden, responsable de la stratégie des revenus fixes en Amérique latine chez Amherst Pierpont Securities, dans une obligation mardi.

"Les données budgétaires mensuelles ne montrent pas encore de changement de tendance évident, le rythme des dépenses étant inférieur à la croissance des revenus, mais pas encore suffisant pour réduire de façon marquée le déficit budgétaire structurel."