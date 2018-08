La valeur du jour à Paris - AWOX chute après l'annonce d'une augmentation de capital avec une décote de 29%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AwoX décroche de 11,38% à 1,985 euro, l’augmentation de capital lancée pour financer le rachat du Groupe Chacon se faisant avec une décote de 29% par rapport au cours de clôture du 21 août dernier. Elle se fera au prix unitaire de 1,61 euro, soit également une décote de 20% par rapport à la moyenne des 20 derniers cours de Bourse du spécialiste des technologies et des objets connectés dédiés à la maison intelligente.L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires porte sur un montant initial de 3,8 millions d'euros, pouvant être porté à 4,4 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Cette opération s'effectue à travers l'émission de 2 349 668 actions nouvelles, susceptible d'être portée à 2 702 118 actions.À travers cette opération, AwoX souhaite financer une partie de l'acquisition du Groupe Chacon, signée le 31 mai 2018. Le groupe ainsi constitué possédera une taille critique dans l'univers de la maison intelligente.En données pro forma 2017, le nouvel ensemble aurait ainsi réalisé 31 millions d'euros de chiffre d'affaires et un Ebitda retraité d'ores et déjà positif de 0,5 million d'euros, n'intégrant aucune des économies de coûts ou de synergies attendues, ni de restructuration, qu'AwoX pourrait espérer générer ou réaliser postérieurement à la conclusion de l'acquisition.Cette acquisition, d'un montant total de 10 millions d'euros, sera financée à hauteur de 6,85 millions d'euros en numéraire, dont 3,8 millions d'euros via cette augmentation de capital et à hauteur de 3,15 millions d'euros via une émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes réservée aux actionnaires du Groupe Chacon.