Sur une place parisienne lourdement affectée par la guerre en Ukraine, Dassault Aviation parvient à progresser de 0,69% à 131,90 euros l’action. Si les valeurs liées à la défense ont le vent en poupe actuellement, le constructeur du Rafale profite également des solides résultats engrangés en 2021. Des éléments qui contrebalancent la baisse attendue du chiffre d’affaires en 2022. En 2021, Dassault Aviation a dégagé un bénéfice net ajusté de 693 millions d'euros, contre 396 millions d’euros en 2020 et un consensus FactSet de 556 millions d’euros.



La contribution de Thales au résultat net est de 336 millions d'euros contre 231 millions d'euros en 2020.



De son côté, le résultat opérationnel ajusté ressort à 527 millions d'euros, contre 261 millions d'euros un an plus tôt et un consensus de 458 millions. Il en découle une marge de 7,3%, contre 4,8% un an plus tôt. Cette hausse s'explique essentiellement par la diminution du poids de la Recherche & Développement autofinancés.



Pour sa part, le chiffre d'affaires ajusté s'établit à 7,23 milliards d'euros en 2021, contre 5,49 milliards d'euros un an plus tôt et un consensus de 7,1 milliards.



En parallèle, les prises de commandes s'inscrivent à 12,08 milliards d'euros, contre 3,46 milliards d'euros en 2020.



" Pour Dassault Aviation, 2021 a été une bonne année, aussi bien dans le domaine civil que militaire, avec des prises de commandes exceptionnelles de 100 avions (49 Rafale et 51 Falcon) ", a commenté Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.



Compte tenu de ces éléments, Dassault Aviation proposera le versement d'un dividende de 2,49 euros par action, contre 1,23 euro lors de l'exercice précédent.



Du côté des perspectives, Dassault Aviation s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires cette année par rapport à 2021. En parallèle, le groupe compte livrer 13 Rafale et 35 Falcon.