La valeur du jour à Paris - Deezer : des débuts boursiers décevants

Deezer, la plateforme française de streaming musical lancée en 2007, a effectué son baptême du feu ce mardi à la Bourse de Paris, enregistrant une chute de 20 % à 6,80 euros. En 2015, Deezer avait tenté d'entrer en bourse avant d'y renoncer du fait des conditions du marché. Son arrivée sur le marché a été permise sept ans plus tard après un accord définitif de rapprochement conclu en avril dernier avec le véhicule d'investissement I2PO.



Une opération valorisant Deezer à hauteur de 1,05 milliards d'euros correspondant à une valeur d'entreprise d'environ 1,075 milliard d'euros.



"Avec Deezer, nous avons trouvé la combinaison idéale. I2PO apporte un vaste réseau international et un ensemble de compétences complémentaires qui aideront Deezer à s'imposer comme la plateforme de streaming musical indépendante de référence grâce à des positions fortes sur certains marchés clés", déclarait il y a trois mois François-Henri Pinault, cofondateur et membre du conseil d'administration d'I2PO.



Deezer vise un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros d'ici 2025 qui l'amènerait à la rentabilité opérationnelle et à la génération d'un flux de trésorerie positif. La plateforme française de streaming musical a enregistré un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.