La valeur du jour à Paris SARTORIUS STEDIM BIOTECH : la dynamique se confirme

Sartorius Stedim Biotech (SSB) progresse de 3,1 % à 129,70 euros soutenu par des résultats neuf mois solides et la révision à la hausse de sa prévision de croissance annuelle, pour la deuxième fois de l'année. Le fournisseur de l'industrie biopharmaceutique bénéficie à plein de la bonne santé de ses principaux clients. Le groupe, filiale à 74,3 % de l'allemand Sartorius Group, a réalisé sur la période de neuf mois close fin septembre un résultat net en hausse de 23,3 % à 198,1 millions d'eurosL'Ebitda courant est ressorti à 312,3 millions, en progression de 24,2 %. La marge est passée de 28,1 % à 29 %. Le chiffre d'affaires s'est établi à 1,0767 milliard, en hausse à taux de change constant de 18,1 %. Les prises de commandes ont bondi, à taux de change constant, de 18 % à 1,1471 milliard. Le fournisseur de biotechs a salué une forte croissance dans toutes les catégories de produits et toutes les régions.En ce qui concerne la croissance du chiffre d'affaires, la direction prévoit que l'extrémité supérieure de la fourchette prévue de près de 12 % à 16 % sera atteinte.En juillet déjà, Sartorius Stedim Biotech avait revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires pour 2019. Le groupe avait annoncé tabler sur une progression de ses ventes comprise entre 12 % et 16 % contre une hausse de 7 % à 11 % attendue initialement.L'augmentation de la marge d'Ebitda courant de l'entreprise reste anticipée à hauteur d'un peu plus d'un point de pourcentage par rapport à l'année dernière (28,2 %).Par ailleurs, la société a annoncé une opération de croissance externe d'envergure. Elle s'est engagée à acquérir une partie du portefeuille des sciences de la vie de l'américain Danaher dans le cadre d'une transaction plus large entre Danaher et son actionnaire principal Sartorius Group.Le prix d'achat total est d'environ 750 millions de dollars en espèces, dont environ un quart sera attribuée aux activités acquises par SSB. La répartition finale du prix d'achat sera assujettie au processus de finalisation de l'opération.En 2018, les deux activités proposées pour l'acquisition par SSB ont réalisé un chiffre d'affaires combiné d'environ 70 millions de dollars et réalisé de fortes marges bénéficiaires à deux chiffres.