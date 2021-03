La valeur du jour à Paris SARTORIUS STEDIM BIOTECH : des objectifs dopés par la demande de vaccins

Sartorius Stedim Biotech bondit de 7,8% à 364,40 euros, prenant ainsi la tête du SBF 120. La branche française de l'allemand Sartorius, spécialisée dans la fourniture de produits à valeur ajoutée destinés aux biotechs, continue de profiter à plein de l'accélération de la demande liée à la crise sanitaire. De nombreux produits du groupe sont utilisés pour fabriquer des vaccins. Après avoir dévoilé le mois dernier des résultats 2020 en forte hausse, le groupe a relevé des objectifs 2021 qui étaient déjà très optimistes. En revanche, il a maintenu ses objectifs ambitieux à l'horizon 2025.



Dans un communiqué publié ce matin, Sartorius Stedim Biotech a indiqué que le très bon niveau de prises de commandes au cours des 10 premières semaines de l'année 2021 et la demande soutenue, qui devrait se maintenir tout au long de l'année, l'ont amené à relever ses prévisions de croissance pour l'exercice 2021.



Au vu des projections d'augmentation du chiffre d'affaires et des économies d'échelle significatives, les perspectives de profit de l'entreprise ont aussi été revues à la hausse.



La direction anticipe maintenant une croissance du chiffre d'affaires consolidé proche de 38% (auparavant de 20% à 26%) et une marge d'Ebitda courant d'environ 33% (contre 32% environ auparavant). Les analystes tablaient jusqu'à aujourd'hui sur une croissance du chiffre d'affaires de 29% et d'Ebitda de 31,6%.



La prévision actuelle pour le ratio d'investissement du groupe est proche de 14% (15% auparavant) en raison de l'augmentation de la base du revenu.



L'endettement net par rapport à l'Ebitda courant est désormais attendu à environ 0,6x à la fin de l'exercice (environ 0,75x auparavant). Ces projections ne tiennent pas compte des éventuelles acquisitions.



Comme toujours, tous les chiffres sont indiqués à taux de change constant.



En raison de la pandémie, ces prévisions sont toujours soumises à un degré d'incertitude plus important qu'à l'accoutumée et supposent, en particulier, que les chaînes d'approvisionnement resteront stables et que les lignes de production continueront de fonctionner normalement, précise la société.



Les objectifs à moyen terme d'ici 2025, qui ont été mis à jour en janvier 2021, ne sont pas affectés par cet ajustement. Sartorius Stedim Biotech continue de tabler sur un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros et sur une marge d'Ebitda de 33%.