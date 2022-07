La valeur du jour à Paris - TFF Group affiche sa confiance

TFF Group, ex-Tonnelleries François Frères, gagne 2,8% à 33 euros soutenu par des résultats annuels robustes et des prévisions encourageantes. Le fabricant de fûts pour le vin, le whisky et le bourbon a relevé son dividende de 14% à 0,4 euro par titer. Au cours de son exercice 2021/2022 clos le 30 avril. le résultat net du groupe familial a bondi de 78 % à 36,6 millions d'euros grâce en particulier à la contribution d’un effet de change significatif. Le résultat opérationnel courant a progressé de 4,1% à 38,3 millions, soit une marge de 12,7% contre 14,1% un an plus tôt.



L'Ebitda a augmenté de 4,5% à 50,03 millions, mais la marge sur Ebitda a reculé, passant de 18,4% à 16,5%.



Le groupe explique cette moindre rentabilité par la baisse à périmètre constant des volumes des fûts à vin et la décision de ne pas relever ses prix malgré les "augmentations significatives de multiples coûts opérationnels : matières premières, logistiques, assurances, …".



Il évoque également la montée en puissance du pôle Bourbon aux marges toujours moins élevées que celles du pôle Vin, même si elles s'améliorent, ainsi que la fin des aides gouvernementales Covid.



Pour l'exercice en cours, TFF Groupe prévoit une conjonction de facteurs très favorables. Selon lui, tous les marchés profitent d'une bonne dynamique de croissance, lui permettant d'envisager un objectif ambitieux de l'ordre de 360 millions d'euros de chiffre d'affaires.



Les ratios de rentabilité sont appelés à augmenter progressivement dès l'exercice 2022/2023, soutenus par la forte croissance de l'activité sur tous les métiers au niveau mondial et l'amélioration de la rentabilité attendue sur le marché du bourbon.



" Je ne peux que me réjouir des résultats de cet exercice qui marque un tournant après trois exercices particulièrement difficiles caractérisés en particulier par une conjoncture pandémique et climatique éprouvante", a notamment commenté Jérôme François, président du directoire.