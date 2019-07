La valeur du jour à Paris - TFF pénalisé par la baisse des marges

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TFF chute de 6,4% à 35 euros, pénalisé par des résultats annuels inférieurs aux attentes des analystes. Les investisseurs sanctionnent principalement l'érosion de la marge opérationnelle courante (-2,1 points à 17,5% contre un consensus de 19,8%, soit + 0,2 point). La rentabilité du tonnelier français a été affectée par la dynamique de la branche Alcools (Whisky, Bourbon) dont les ventes ont bondi de 21,2% en organique à 107,5 millions d'euros, soit 40% du chiffre d'affaires. Cette branche, aussi porteuse que concurrentielle, dégage en effet une marge plus faible que celle du Vin.Pour tirer son épingle jeu, notamment dans le Bourbon, TFF a engagé des investissements importants en matière industriel et en formation. Les effectifs ont par exemple quasi doublé durant l'exercice. Au final, le groupe détient 13% des parts de marché du Bourbon aux Etats-Unis.Au titre de son exercice 2018/2019 clos fin avril, TFF a réalisé un résultat net, part du groupe, de 30,8 millions d'euros, en hausse de 1,7%. Le consensus FactSet tablait sur 38,8 millions.Le résultat opérationnel courant a reculé de 0,9% à 47,6 millions. Les analystes visaient 54 millions.Le chiffre d'affaires a progressé de 10,8% à 271,7 millions, un chiffre cette fois proche des attentes (273 millions).Dans un communiqué, le président du directoire, Jérôme François, reconnaît que son groupe a vécu une année charnière qui l'a incité à faire évoluer son modèle, notamment sur le marché à du bourbon, "devenu très rapidement le relais majeur de la croissance".Le dirigeant reconnaît également que la croissance et la conquête de parts de marché de TFF ont eu un coût cette année qui a dépassé ses prévisions initiales, mais il était selon lui impératif de l'assumer pour capter la croissance future.Dans ce cadre, la société a maintenu ses objectifs de résultats à des niveaux élevés. Il vise un résultat opérationnel courant supérieur à 50 millions en 2019/2020 et proche de 70 millions à l'horizon 2023.Selon une source de marché, Oddo BHF a abaissé son objectif de cours sur le tonnelier de 46 à 40 euros tout en conservant sa recommandation d'Achat après cette déception sur les marges.Le broker estime que la pression potentielle à venir sur le titre pourra offrir un bon point d'entrée. Le groupe bénéficie toujours d'un excellent positionnement sur ses pôles et malgré des investissements logiques dans le Bourbon (prises de parts de marché aux Etats-Unis) qui pèsent sur les marges à court terme, la visibilité reste très bonne et le plan 2023 n'est pas remis en cause.